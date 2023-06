Nowe regulacje prawne oraz konieczność redukcji użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin skłaniają rolników do szukania nowych rozwiązań. Rynek pełen jest nowości, za którymi trudno nadążać, stąd też tak cenne są porady ekspertów, pomagające odnaleźć się w produktach biologicznych i rozwiązaniach rolnictwa regeneratywnego.

Produkty biologiczne

O to, co należy rozumieć przez produkty biologiczne, zapytaliśmy Ewelinę Samul, pełniącą w firmie Syngenta funkcję menedżera do spraw produktów biologicznych.

Ewelina Samul, fot. Syngenta

–Produkty biologiczne to preparaty,które chronią i wzmacniają rośliny, oparte na składnikach pozyskanych z natury, takich jak np. siarka, wyciągi roślinne, metabolity grzybów i bakterii,formy przetrwalnikowe mikroorganizmów, bakterie i wirusy, pasożyty lub drapieżcy szkodników. Produkty biologiczne dzielimy na dwie kluczowe kategorie. Pierwsza to biologiczne środki ochrony roślin wykorzystywane do zwalczania patogenów, chorób grzybowych i bakteryjnych, szkodników czy chwastów. Druga kategoria to biostymulatory poprawiające zdrowie, wzrost lub wydajność upraw, korzystnie wpływające na efektywność wykorzystania składników odżywczych, tolerancję na stres abiotyczny czy jakość plonu– mówi Ewelina Samul.

Byliśmy również ciekawi, dlaczego warto, aby rolnicy szli w tym kierunku, a także, jakie korzyści niosą za sobą produkty biologiczne. Czy są tylko odpowiedzią na nowe regulacje prawne, czy też spełniają zmieniające się oczekiwania odbiorców? Co ma w tym zakresie do zaoferowania Syngenta?

– Produkty biologiczne wspomagają zdrowy wzrost roślin i pomagają im w radzeniu sobie w trudnych warunkach, takich jak niskie czy wysokie temperatury, susza, przymrozki, brak lub nadmiar składników mineralnych,zasolenie czy skutki intensywnego nawożenia, a także w radzeniu sobie ze szkodnikami i patogenami roślin. Są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania oparte na naturze–takie, które mają niski lub zerowy wpływ na żywność i środowisko. Produkty biologiczne mają za zadanie częściowo wypełnić lukę spowodowaną ograniczeniami w stosowaniu chemii syntetycznej, które wymusza Nowy Zielony Ład, a także wspomagać rozwiązania konwencjonalne. Stanowią narzędzie dla rolnika w zakresie kontroli odporności, poprawy stanu gleby i ograniczania pozostałości po środkach ochrony roślin, przyczyniając się do realizacji założeń zintegrowanej ochrony roślin. Produkty biologiczne są stale ulepszane i mają potencjał, aby w przyszłości zbliżyć się do poziomu skuteczności, który obecnie zapewnia chemia konwencjonalna. Jednak w przypadku biologicznych środków ochrony roślin znaczne przyspieszenie będzie możliwe, jeżeli pojawią się ułatwienia w procesie rejestracji tych produktów. Syngenta wprowadza szereg innowacji w zakresie zdrowia roślin i gleby, wykorzystując naturę do skutecznej i zrównoważonej ochrony oraz stymulacji wzrostu roślin. Uzupełniając swoją ofertę o produkty biologiczne, pomagamy rolnikom dbać o uprawy i środowisko, zwiększać produktywność i spełniać wymagania społeczeństwa dotyczące sposobu produkcji żywności – wyjaśnia menedżer ds. produktów biologicznych.

Obecnie firma oferuje polskim rolnikom biostymulator Quantis® do stosowania przy stresie związanym z wysokimi temperaturami i suszą. Jest to płynny nawóz organiczny będący efektem fermentacji melasy z trzciny cukrowej i drożdży, zawierający organiczne związki węgla, aminokwasy oraz potas i wapń. Quantis® wspiera naturalne procesy zachodzące w roślinie, poprawia wydajność roślin i zmniejsza straty plonów. Kolejnym produktem biologicznym, który Syngenta wprowadziła w tym roku na rynek, jest inokulant strączkowy Atuva® Groch i Bobik–stworzony na bazie szczepów bakterii Rhizobium leguminosarum biovarviciae, zapewniający efektywne wiązania azotu przez groch zwyczajny, groch zwyczajny polny (peluszkę), soczewicę jadalną, bobik i wykę. Już niedługo w ofercie pojawią się kolejne produkty.

Rolnictwo regeneratywne

Rolnictwo regeneratywne to niewątpliwie szerokie pojęcie obejmujące wiele działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. O przystępne wyjaśnienie tego terminu poprosiliśmy Izabelę Wawerek, dyrektorkę ds. zrównoważonego biznesu w firmie Syngenta.

Izabela Wawerek, fot. Syngenta

–Rolnictwo regeneratywne to system produkcji żywności, który pielęgnuje i przywraca zdrowie gleby, chroni klimat i zasoby wodne oraz różnorodność biologiczną, a także zwiększa produktywność i rentowność gospodarstw. Ogranicza zużycie wody i środków produkcji oraz zapobiega degradacji gruntów i wylesianiu. Rolnictwo regeneratywne to wykorzystanie wszystkiego tego, co dobre w tradycyjnym rolnictwie, w połączeniu z nowymi technologiami, które przyczyniają się do regeneracji ekosystemów. Cele rolnictwa regeneratywnego to przede wszystkim: produkcja wystarczającej ilości wartościowej żywności, pomoc w łagodzeniu zmian klimatycznych poprzez sekwestrację węgla w glebie i redukcję emisji gazów cieplarnianych, przywrócenie zagrożonej bioróżnorodności i naturalnych siedlisk, zapobieganie dalszemu wylesianiu i przekształcaniu użytków zielonych poprzez zwiększanie produktywności na istniejących gruntach rolnych oraz poprawa warunków życia rolników – wyjaśnia Izabela Wawerek.

Dodaje również, że rolnictwo regeneratywne obejmuje 5 podstawowych praktyk rolniczych. Pierwszą z nich jest ograniczenie do minimum uprawę gleby, tj. ograniczenie lub całkowita rezygnacja z orki, aby redukować emisję dwutlenku węgla i ograniczyć parowanie wody. Kolejna praktyka to utrzymywanie roślin na polu przez cały rok, w postaci międzyplonów. Okrywa gleby zapobiega erozji i pomaga utrzymać w niej węgiel. Trzecia praktyka to zmianowanie upraw, co ma kluczowy wpływ na zdrowie gleby. Czwarta to precyzyjna aplikacja nawozów i środków ochrony roślin, co pomaga oszczędzić nie tylko pieniądze, lecz także środowisko. Ostatnia z praktyk to włączenie do produkcji zwierząt poprzez wykorzystanie obornika czy wypas.

Korzyści rolnictwa regeneratywnego

Jak wyjaśnia dyrektorka ds. zrównoważonego biznesu, regeneracyjne praktyki rolnicze, dostosowane do indywidualnych potrzeb gospodarstw, mają potencjał zwiększenia dochodów rolników i rentowności gospodarstw. Przytacza badania, przeprowadzone na intensywnie uprawiających kukurydzę i soję farmach w USA, pokazują, że przyjęcie systemów zarządzania zdrowiem gleby zwiększyło dochód netto gospodarstwa średnio o 128 dol./ha w przypadku kukurydzy i 111 dol./ha w przypadku soi. Wdrożone działania obejmowały uprawę konserwującą, rośliny okrywowe i precyzyjne zarządzanie nawożeniem. 97 proc. ankietowanych rolników zgłosiło zwiększoną odporność na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak susza i ulewne deszcze.

–Rolnictwo regeneratywne to również ograniczenie wylesiania i przekształcania użytków zielonych. Regeneracyjne praktyki rolnicze pomagają przywrócić zdegradowane grunty rolne poprzez poprawę stanu gleby. Może to prowadzić do zwiększenia plonów z istniejących gruntów uprawnych. Kolejna korzyść to zwiększanie bioróżnorodności.Przykładowo tworzenie pasów kwietnych skutkuje powstaniem siedlisk dla wielu gatunków organizmów, od zapylaczy po ptaki i małe ssaki. Praktyki takie, jak uprawa bezorkowa, poprawiają zdrowie gleby, odżywiając podziemne mikroorganizmy i zwiększając różnorodność stworzeń żyjących w glebie. Należy też wspomnieć o optymalizacji nakładów. Narzędzia cyfrowe umożliwiają rolnikom lepsze zrozumienie pól i upraw oraz bardziej precyzyjną aplikację środków produkcji, zmniejszając w ten sposób stosowane ilości – wyjaśnia Izabela Wawerek.

Syngenta swoim klientom oferuje rozwiązania cyfrowe, pozwalające na zwiększenie plonów i rentowności gospodarstw, m.in. poprzez precyzyjną ochronę upraw i zalecenia dotyczące siewu. Jednym z takich rozwiązań jest Cropwise Operations, system do zarządzania gospodarstwem, umożliwiający zdalne monitorowanie pól przy pomocy danych satelitarnych, prowadzenie dokumentacji pola, integrację z innymi systemami i urządzeniami, takimi jak stacje pogodowe czy maszyny rolnicze.

Kolejna propozycja to Cropwise Seed Selector, narzędzie pomagające w doborze właściwej odmiany kukurydzy.Rekomendacja przygotowana przez Seed Selector jest skrojona „na miarę” wybranego pola i dostosowana do występujących na nim warunków glebowych. Narzędzie opiera się na kilku bazach danych, w tym na wynikach doświadczeń polowych, danych pogodowych z ostatniego 20-lecia i satelitarnej analizie danych glebowych. Trzecią propozycją jest Interra® Scan, narzędzie do analizowania gleby pod kątem zawartości makro- i mikroskładników, pH, właściwości takich, jak tekstura czy próchnica, oraz dodatkowych parametrów, jak zdolność wymiany kationów, dostępność wody dla roślin, wzniesienie n.p.m., węgiel organiczny i węgiel aktywny.