28 czerwca 2023 r. odbywa się spotkanie w Sejmie (również online) poświęcone zdrowiu gleby. Jej organizatorami byli Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Gospodarstw Rodzinnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Mateusz Ciasnocha, prezes European Carbon Farmers. Jego tytuł to „Zdrowie gleby kluczowe dla zdrowia indywidualnych gospodarstw rolnych, zdrowia społeczeństwa i zdrowia ojczyzny.”. Jakie tematy poruszano?

Wydarzenie moderował poseł Jarosław Sachajko, który powiedział, że zdrowie gleby jest strategicznym warunkiem do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia publicznego mieszkańców Polski, Unii Europejskiej i świata.

- Zdrowa gleba jest kluczowa dla zrównoważonej gospodarki, dla opłacalności produkcji. Bardzo często ludzie widzą glebę, jako coś martwego, a to jest bardzo skomplikowany organizm żywy, który zawiera bardzo dużo materii organicznej i żywych istot (…) I od tego, jak gleba żyje, zależy to czy mamy zdrowe rośliny, mamy duży plon. Do tego wszystkiego potrzebna jest prawidłowa melioracja, czyli prawidłowe proporcje wody do powietrza – powiedział Sachajko.

Rolnictwo węglowe

Temat poszerzył współorganizator wydarzenia Mateusza Ciasnocha, rolnik Ciasnocha Family Farms i też prezes Zarządu, European Carbon Farmers.

- Każdy rolnik jest rolnikiem węglowym. Problem leży w tym, że nie każdy rolnik o tym wie i nie każdy jest rolnikiem węglowym pozytywnym. Niektórzy rolnicy negatywnie wpływają na cykl węglowy, który jest obecny w ich ekosystemie, którym się opiekują. Chodzi o to, żeby poprzez pracę, również na poziomie politycznym zachęcić użytkowników ziemi, mówiąc szerzej, nie tylko rolników, żeby byli pozytywnymi opiekunami ekosystemu – mówił Ciasnocha.

I jak zaznaczył, dzieje się to poprzez wpływ na kształt Wspólnej Polityki Rolnej, która oddziałuje na rolnictwo w Unii Europejskiej.

Jak podawał, celem spotkania nie była tylko ciekawa rozmowa, lecz umożliwienie strategicznego działania na poziomie indywidualnych gospodarstw rolnych oraz polityki zdrowia gleby RP poprzez prezentację Europejskiej Misji na rzecz Zdrowia Gleby.

W spotkaniu można było uczestniczyć online

Czy zajmuje się misja UE?

Głównym celem misji "A Soil Deal for Europe" jest utworzenie 100 tzw. żywych laboratoriów i latarni morskich (gospodarstw pokazowych), aby do 2030 r. poprowadzić transformację w kierunku zdrowych gleb.

- Życie na Ziemi zależy od zdrowych gleb. Gleba jest podstawą naszych systemów żywnościowych. Zapewnia czystą wodę i siedliska dla różnorodności biologicznej, przyczyniając się jednocześnie do odporności na zmiany klimatu. Wspiera nasze dziedzictwo kulturowe i krajobrazy oraz jest podstawą naszej gospodarki i dobrobytu. Szacuje się jednak, że od 60 do 70 proc. gleb w UE jest niezdrowych. Gleba jest delikatnym zasobem, który musi być starannie zarządzany i chroniony dla przyszłych pokoleń. Uformowanie się jednego centymetra gleby może zająć setki lat, ale może zostać utracone w wyniku jednej ulewy lub incydentu przemysłowego – czytamy w opublikowanej misji.

Misja przewodzi przejściu na zdrowe gleby poprzez:

finansowanie ambitnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji z silnym komponentem nauk społecznych,

stworzenie efektywnej sieci 100 żywych laboratoriów i latarni morskich w celu współtworzenia wiedzy, testowania rozwiązań i demonstrowania ich wartości w rzeczywistych warunkach

opracowanie zharmonizowanych ram monitorowania gleby w Europie

opracowanie zharmonizowanych ram monitorowania gleby w Europie podnoszenie świadomości ludzi na temat istotnego znaczenia gleb.

Opracowanych jest też osiem celów:

ograniczenie pustynnienia,

oszczędzanie zasobów węgla organicznego w glebie,

powstrzymanie zasklepiania gleby i zwiększenie ponownego wykorzystania gleb miejskich,

zmniejszenie zanieczyszczenie gleby i poprawić rekultywację,

zapobieganie erozji,

poprawę struktury gleby w celu zwiększenia różnorodności biologicznej gleby,

zmniejszenie globalnego śladu UE na glebach,

poprawa znajomości gleby w społeczeństwie.

Manifest Zdrowa Gleba

Ciasnocha podczas spotkania przekonywał też do podpisania tzw. Manifestu Zdrowia Gleby. Czego on dotyczy?

- Gleba ma zasadnicze znaczenie dla życia ludzi i dla przyrody. Jest ona źródłem 95 proc. naszego pożywienia. Zdrowe gleby zapewniają nam czystą wodę i powietrze, a także magazynują dwutlenek węgla, łagodząc tym samym skutki zmiany klimatu i zwiększając zdolność do przystosowania się do niej. Wspierają również różnorodność biologiczną. Ponadto dzięki glebom zachowują się krajobrazy i dziedzictwo kulturowe człowieka. Gleby są podstawą gospodarki i dobrobytu społeczeństw. Powszechnie uznajemy, że gleby są fundamentem naszego dobrostanu. Celem naszego manifestu jest stworzenie społeczności, która dba o gleby – czytamy.

Jak dodano dalej, gleby potrzebują naszej ochrony i odbudowy.

- Są delikatnym zasobem, którym musimy rozważnie gospodarować, i o który musimy się troszczyć z myślą o przyszłych pokoleniach. Uznaje się, że ponad 60 proc. gleb w UE jest w niezdrowym stanie. Dzieje się tak z powodu niezrównoważonego gospodarowania glebami, ich zanieczyszczania bądź uszczelniania. Dodatkową presję na gleby wywiera zmiana klimatu, która przyspiesza proces degradacji gruntów. Dotyczy to wszystkich rodzajów gleby. Żaden z nich nie powinien zostać pominięty. Ochrona i odtwarzanie gleb powinny stać się nieodzownym elementem każdej działalności człowieka, która ma wpływ na użytkowane grunty. Troska o gleby i poprawa ich stanu ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania dobrostanu i dobrobytu nas wszystkich. Wszyscy możemy przyczynić się do powstrzymania procesu degradacji gleby i tworzenia zrównoważonej przyszłości opierającej się na zdrowych glebach. Będzie to z korzyścią dla produkcji żywności, ludzi, przyrody i klimatu. Działania trzeba podjąć na każdym szczeblu: światowym, krajowym, regionalnym i lokalnym - wynika z manifestu.

Celem spotkania było też rozpoczęcie rozmowy na temat powołania do życia Lustrzanej Misji na rzecz Zdrowia Gleby w Polsce.

- Dokument jest oficjalną propozycją i jednocześnie apelem Mateusza Ciasnocha oraz European Carbon Farmers o powołanie do życia Grupy Roboczej ds. Rolnictwa Neutralnego Klimatycznie i Pozytywnego Naturalnie przedłożonej na ręce najważniejszych Instytucji Rzeczypospolitej Polskiej i pełniących w nich służbę na rzecz Polski Osób, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Panem Andrzejem Dudą oraz Prezesem Rady Ministrów, Panem Mateuszem Morawieckim – podał Ciasnocha.