Rolnictwo zarządzane z telefonu

Świat się zmienia, a razem z nim rolnictwo, któremu nie sposób odmówić dynamicznego rozwoju. Wykorzystanie aplikacji cyfrowych w tej dziedzinie jest jednym z pomysłów na lepsze prowadzenie gospodarstwa rolnego i podążanie za postępem.

O rozwiązaniach cyfrowych, ułatwiających prowadzenie gospodarstwa rolnego, mówił podczas serii "Konferencji Zimowych Syngenta" Tomasz Cichocki, specjalista ds. rolnictwa cyfrowego. Propozycją firmy Syngenta do zarządzania gospodarstwem z telefonu jest platforma Cropwise, czyli zbiór aplikacji dedykowanych do kontrolowania różnych aspektów prowadzenia działalności rolniczej.

Składowe platformy Cropwise (slajd z konferencji).

Spray Assist - asystent oprysków

Jedną z aplikacji, wchodzących w skład platformy Cropwise jest Spray Assist.

- Prawidłowe ustawienie opryskiwacza często jest wyzwaniem, a Spray Assist pozwala na uzyskanie informacji kiedy należy wykonać oprysk i w jaki sposób ustawić opryskiwacz - opowiadał Cichocki.

Funkcje aplikacji Spray Assist (slajd z konferencji).

Ekspert przedstawił poszczególne funkcje i sposób nawigacji w aplikacji. Jedną z funkcji Spray Assist jest wskazywanie dni i godzin właściwych na wykonanie zabiegu chemicznej ochrony na podstawie informacji o aktualnych warunkach atmosferycznych i prognozy pogody na najbliższe doby. Jeżeli jednak planujemy aplikację ś.o.r. poza oknem pogodowym, aplikacja poinformuje o ewentualnych zagrożeniach, na jakie powinno się zwrócić uwagę w trakcie zabiegu i po nim (np. zbyt niska temperatura, zbyt silny wiatr). Przy tworzeniu planu oprysku, po wprowadzeniu informacji o uprawie, celu oprysku (np. regulacja, odchwaszczanie) i modelu opryskiwacza - system zasugeruje optymalne do danego zabiegu dysze, które np. wpłyną na redukcję znoszenia cieczy roboczej. W dalszej części Spray Assist udziela informacji o zalecanej prędkości jazdy z odpowiednim ciśnieniem i ilością wody oraz powiadamia o przewidywanej redukcji znoszenia cieczy roboczej i przewidywanej wielkości kropli przy danych parametrach. Ustawienia można również zmieniać ręcznie, wówczas aplikacja aktualizuje zalecenia dotyczące pozostałych parametrów.

Tomasz Cichocki zaznaczył, iż aplikacja Spray Assist jest darmowa, ale dostępna jedynie dla członków programu lojalnościowego Agriclub.

myField: cyfrowy doradca rolniczy

Aplikacja myFIELD, znana wcześniej jako mojeINFOPOLE, to platforma wspomagająca podejmowanie decyzji odnośnie wykonywania zabiegów ochrony roślin. Użytkownicy aplikacji w sezonie wegetacyjnym raz w tygodniu otrzymują raporty na temat stanu upraw z pięciu regionów Polski. Raporty sporządzane są przez sygnalizatorów, którzy bezpośrednio na polu oraz laboratoryjnie określają fazy rozwojowe roślin oraz ich porażenie przez choroby i nasilenie występowania szkodników.

Informacje na temat stanu plantacji w danym regionie i ewentualnych problemów sygnalizują użytkownikom aplikacji konieczność przeprowadzenia lustracji na własnych polach i zwrócenia uwagi na konkretne problemy, co pomaga w podjęciu decyzji co do zasadności wykonania zabiegu. Do aplikacji można również wprowadzać dane dotyczące wykonanych zabiegach ochrony roślin i nawożeniu, co pozwala na prowadzenie dokładnej ewidencji.