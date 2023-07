Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Roberta Telusa, w sprawie pilnych działań dotyczących zmiany terminów sporządzania planów nawozowych w praktyce "Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia" w ramach ekoschematu "Rolnictwo węglowe". Dlaczego?

Powodem takiego stanu rzeczy są opóźniania. Okazuje się, że rolnicy napotykają na znaczne trudności związane z przesunięciem w czasie analiz próbek glebowych, co uniemożliwia złożenie oświadczenia o posiadaniu planów zgodnie z wyznaczonym terminem.

Problem z analizą próbek glebowych

- Zgodnie z wymogami praktyki, rolnicy są zobowiązani do posiadania planu nawozowego opracowanego w terminie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności lub do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, w przypadku upraw ozimych wysiewanych w roku składania wniosku. Jednak ze względu na obecne opóźnienia w analizie próbek glebowych, wielu rolników nie będzie w stanie dotrzymać tego terminu – przypomina KRIR.

Zarząd KRIR podkreśla, że terminowe sporządzenie planów nawozowych ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrażania ekoschematu "Rolnictwo węglowe". Niemniej jednak, obecna sytuacja z opóźnieniami w analizach glebowych stawia rolników w niekorzystnej sytuacji i może uniemożliwić im dotrzymanie tego terminu.

Ekoschemat „Rolnictwo węglowe”

Czy Wy również spotkaliście się z takimi problemami? Piszcie w komentarzach.

Przedstawiciele Izby apelują do ministra rolnictwa o podjęcie działań mających na celu wydłużenie terminu sporządzania planu nawozowego dla rolników uczestniczących w praktyce "Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia".

- Wnioskują, aby termin ten został wydłużony do 15 października, co pozwoliłoby rolnikom na dostosowanie się do nowych warunków i przygotowanie planów nawozowych w terminie – czytamy w piśmie przesłanym do resortu rolnictwa.

Zarząd KRIR zdaje sobie sprawę, że terminy są istotne dla efektywnego wdrażania ekoschematu, jednak biorąc pod uwagę trudności, z jakimi obecnie borykają się rolnicy w opracowaniu planów nawozowych, ale jest przekonany, że wydłużenie terminu umożliwi im spełnienie wymogów.

- Oczekuje się, że Minister Rolnictwa podejmie odpowiednie działania w celu rozważenia prośby KRIR i dokonania zmian, które umożliwią rolnikom dostosowanie się do wymogów ekoschematu "Rolnictwo węglowe" – informują.