Rolnicy o suszy podczas konferencji "Farmera"

Konferencje organizowane przez "Farmera" są dobrą okazją zarówno do zdobycia wiedzy jak i do wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami. Tak też było we Wrocławiu, gdzie udało się nam porozmawiać na temat suszy z rolnikami z południowo-zachodniej Polski.

Nasi rozmówcy mówili, że rok 2019 był kolejnym suchym sezonem w ich gospodarstwach. Podkreślali, że o ile susza z roku 2018 nie miała aż tak negatywnego wpływu na plony, to już ta ubiegłoroczna mocno dało się im we znaki. Rolnicy są także pełni obaw, co do przebiegu pogody w roku bieżącym, starają się jednak dostosować do panujących warunków. Zdradzili nam także trochę swoich praktycznych rozwiązań, jakie stosują przy dokonywaniu oprysków w warunkach suszy.

