9 grudnia 2022 roku podczas wydarzenia Test Farms Demo Day 2022 zaprezentowano 10 ciekawych startupów z Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkie dotyczą branży rolnej i mają szanse na komercjalizację w przyszłości. Odpowiadają bowiem na najbardziej palące problemy w rolnictwie.

Test Farms Demo Day to wydarzenie, które umożliwia wymianę pomysłów i informacji pomiędzy rozwijającymi się startupami z Europy Środkowo-Wschodniej a inwestorami, mediami rolniczymi oraz firmami.

Jest ono częścią programu Test Farms, prowadzonego przez EIT Food – która zajmuję się innowacjami w sektorze rolno-spożywczym wspierana jest przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz organ Unii Europejskiej.

Program Test Farms oferuje wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie zrównoważonych rozwiązań w rolnictwie. Celem Programu jest połączenie startupów, które chcą przetestować i zweryfikować swoje innowacyjne produkty lub usługi dla rolnictwa, z rolnikami, którzy chcą dowiedzieć się o najnowszych innowacjach agrotechnicznych.

Podczas trzech poprzednich edycji Program Test Farms pomógł przetestować ponad 45 innowacyjnych rozwiązań w branży rolniczej.

Podczas tegorocznego wydarzenia, które miało miejsce 9 grudnia br. zaprezentowano 10 startupów pochodzących z Czech, Polski, Ukrainy oraz Węgier. Każde z nich ma do zaoferowania innowacyjne rozwiązanie dla rolnictwa. Podczas wydarzenia każda firma mogła zaprezentować swoje osiągnięcia i odpowiedzieć na podstawowe pytanie: w jaki sposób one pomogą rozwiązać obecne problemy w branży. Była to także okazja do zadawania pytań w ramach prezentowanych startupów oraz wymiany poglądów na poruszane tematy.

10 strartupów prezentowanych podczas Test Farms Demo Day 2022

1. Biouhel (Czechy). Biowęgiel przyszłości – MicroCHAR. To węgiel pozyskiwany w procesie pirolizy biomasy. Stosowany jako nawóz organiczny jest on odpowiedzią filmy na problem z erozją glebową czy suszą. Zdaniem pomysłodawców idea ta też wspiera rolnictwo węglowe. Biowęgiel może być także wykorzystywany jako suplement poprawiający trawienie zwierząt.

2. Enzybiotx (Polska) opracowuje rozwiązania enzybiotyczne bazujące na enzymach dla zwalczania bakterii – także bakterii antybiotykoopornych.

3. FlyAgData (Ukraina) – rozwiązanie, które gromadzi online dane agronomiczne i agrotechniczne, przekształcając je w cenne analizy dla rolników.

4. Insignes Labs (Polska) –personalizowane rozwiązania dla rolnictwa minimalizujące straty w kluczowych uprawach i maksymalizujące rentowność gospodarstw.

5. Nangatech (Polska) –rozwiązanie, które zwiększa produktywność rolnictwa dzięki sile tlenu. Rozwiązanie te ma szanse być skomercjalizowane w uprawach szklarniowych oraz wertykalnych.

6. Plant.id Sensor (Czechy) –system identyfikacji chorób roślin oparty na technologii uczenia maszynowego (machine learning).

7. Powercob (Polska) –zeroemisyjna energia wytwarzana z pozostałości kolb kukurydzy i dodatkowa produkcja biowęgla.

8. Smapp Lab (Węgry) –system monitorowania owadów i wczesnego ostrzegania w celu bardziej efektywnego stosowania środków ochrony roślin.

9. Spacecrop Technologies (Węgry) –oprogramowanie dla rolników, które wspiera zarządzanie nawadnianiem z wykorzystaniem danych satelitarnych oraz sztucznej inteligencji. Platforma dostarcza szczegółowe prognozy pogody, a także zapewnia wgląd w stan upraw.

10. Ribes Technologies (PL) –inteligentna ochrona plantacji jagodowych ograniczająca stosowanie środków ochrony roślin.

Jakie plany na 2023?

Jak poinformowano, do kolejnej edycji programu zostanie zaproszonych 20 startupów z krajów RIS (zrzeszonych w organizacji). Dotacje wzrastaną do 4000 € dla firmy prezentującej startup. EIT Food w ten sposób chce pomóc innowacyjnym pomysłom agrotechnologicznym nie tylko w walidacji i testowaniu ich produktów i usług, ale również w zaprezentowaniu swojej działalności klientom i inwestorom i wreszcie chce wesprzeć transformację technologiczną w europejskim rolnictwie. EIT Food także planuje zapłacić 1500 € rolnikom testującym dane proponowane rozwiązanie. Pośredniczy także pomiędzy firmom a rolnikom w zorganizowaniu testowania statrtupu w praktyce.