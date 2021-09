Rolniku, wymień nasiona po mieszańcach!

Co roku obserwuję wysyp zapytań w mediach społecznościowych dotyczących różnych kwestii związanych z wysiewem nasion następnego pokolenia po mieszańcach: a to norm wysiewu, a to zapraw nasiennych, terminu siewu i tak dalej… Czas najwyższy wyjaśnić, dlaczego użycie własnego materiału siewnego w przypadku odmian mieszańcowych zwyczajnie się nie opłaca.

Heterozja - ale co to takiego?

Odmiany mieszańcowe - charakterystyka.

Dlaczego należy wymienić materiał siewny po odmianach hybrydowych.

W odróżnieniu od hodowli odmian populacyjnych, których historia sięga czasów prehistorycznych, hodowla odmian mieszańcowych jest stosunkowo młoda - zaczęła się na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych od obserwacji wyjątkowej wybujałości mieszańców u roślin kukurydzy. Badacze skupiali się bardziej na doświadczeniach genetycznych i dopiero z czasem odkryli praktyczne zastosowanie swoich odkryć.

Trudne słowo - heterozja

Co to jest odmiana mieszańcowa? Według prawnej definicji pochodzącej z zapisu z 27 kwietnia 2006 roku wprowadzonego do Ustawy o nasiennictwie z 2003 roku, odmiana mieszańcowa oznacza odmianę, której materiał siewny jest każdorazowo wytwarzany przez krzyżowanie określonej zbiorowości roślin, zgodnie z podanym przez hodowcę tej odmiany sposobem i kolejnością.

Z kolei naukowa definicja odmian mieszańcowych (lub jak kto woli - hybrydowych) to pierwsze pokolenie roślin powstałych ze skrzyżowania odpowiednio dobranych genetycznie, zróżnicowanych pod kątem odpowiednich cech rodziców, w celu wykorzystania zjawiska bujności mieszańców, czyli właśnie heterozji. Kreacje te charakteryzują się wyższym, w stosunku do pokolenia rodzicielskiego, plonowaniem i wyrównaniem. Hodowla odmian hybrydowych przynosi korzyści finansowe tylko i wyłącznie w przypadku, gdy plonowanie takich odmian jest zdecydowanie wyższe, niż najlepszych odmian populacyjnych danego gatunku rośliny uprawnej. Największy postęp w hodowli odmian hybrydowych miał miejsce u kukurydzy i znacząco przyczynił się do powstania odmian mieszańcowych u innych gatunków roślin uprawnych: buraka, sorgo, żyta, ryżu, rzepaku, słonecznika i roślin warzywnych.

Hodowla odmian hybrydowych jest zdecydowanie bardziej pracochłonna i wymaga od hodowców większych nakładów finansowych, co przekłada się na wyższą cenę materiału siewnego.

Koniecznie wymień materiał siewny mieszańców

Z rolniczego punktu widzenia bardzo istotny jest fakt, że tylko i wyłącznie w pierwszym pokoleniu mieszańców występuje zjawisko heterozji. Przykład? Jeśli żyto odmiany mieszańcowej X cechuje się większą liczbą ziarniaków w kłosie, a tym samym większym plonowaniem, to następne pokolenie zatraci tę cechę bezpowrotnie. I tu jest pies pogrzebany, bowiem żadna zaprawa nasienna, czy nawet zwiększenie liczby nasion na metr kwadratowy podczas wysiewu, nie zrekompensują rolnikowi tego ubytku. Jeśli chcemy używać własnych nasion do siewu w następnym roku, najlepiej jest kupić odmianę populacyjną. Wysiew nasion odmiany hybrydowej ,,własnej produkcji" zwyczajnie źle świadczy o stanie wiedzy rolnika.