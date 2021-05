Rosja: Eksport pszenicy w I kwartale znacznie wyższy niż rok wcześniej

Według Federalnej Służby Celnej (FTS), w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost wolumenu eksportu pszenicy o 24,1 proc. przy wzroście wartości o 43,3 proc.





W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost wolumenu o 24,1 proc. przy wzroście wartości o 43,3 proc.

W przypadku oleju słonecznikowego, innego ważnego produktu rolnego eksportowego w kraju, FTS odnotowała wzrost o 5,6 proc. do ok. 1,08 mln ton, czyli o 73,5 proc. do ok. 1,25 mld dolarów.