Na światowych giełdach zboża tanieją, tylko rzepak od dwóch dni notuje odbicie. Analitycy na giełdach jednogłośnie przyznają o dominacji Rosji na globalnym rynku zbóż, ze względu na oferty ziarna po niskiej cenie. Padają także informacje o możliwym wznowieniu porozumienia zbożowego. Jak reagują ceny krajowe? Sprawdzamy.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny pszenicy, rzepaku, pszenżyta i żyta, a także kukurydzy – 4 sierpnia 2023 r.

Tym razem ceny płodów na rynku krajowym zanotowały delikatny wzrost. Na giełdach zboża taniały w czwartek, rzepak odreagowuje wzrostem cen.

Żniwa przeciągają się, co skutecznie utrudniają opady deszczu.

W kraju niezmiennie warunki pogodowe uniemożliwiają przeprowadzenie zbiorów. Nadchodzący weekend pozostanie pod deszczową aurą, a meteorolodzy przestrzegają, że może to być najzimniejszy weekend tego lata. Rodzi to pytania o jakość dalszych zbiorów, bo przy utrzymującej się wilgotności powietrza widoczne są plantacje z objawami czerni zbóż i co gorsze, z porastającym ziarnem.

Jakie ceny aktualnie na rynku zbóż i oleistych? Pszenica konsumpcyjna wyceniana jest najczęściej od 880-930 zł/t, paszowa 750-830 zł/t, żyto konsumpcyjne waha się w przedziale 620-700 zł/t, a pszenżyto 680-780 zł/t. Rzepak początkiem tygodnia spadł do poziomu 1680-1700 zł/t, tak obecnie w wielu skupach pozostał przy tej cenie, bądź wzrósł o ok. 30 zł/t.