Rosja wyeksportowała ponad 21 mln ton pszenicy

Według nadzoru weterynaryjnego i fitosanitarnego (Rosselkhoznadzor) od początku sezonu 2019/2020 (1 lipca), do 24 grudnia Rosja wyeksportowała 21,2 mln ton pszenicy (w tym do krajów unii celnej).

Jak podało centrum zapewniania jakości i bezpieczeństwa zbóż i produktów zbożowych, oznacza to spadek o 13 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego sezonu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rosja wyeksportowała 2,3 mln ton jęczmienia (spadek o 25 proc. w porównaniu z tym samym okresem w sezonu 2018/2019), 1,6 mln ton kukurydzy (wzrost o 31 proc.), 323 tys. ton grochu (spadek o 25 proc.), 262 tys. ton ciecierzycy (wzrost 3-krotny) i 326 tys. ton otrębów pszennych (spadek o 2 proc).



Ponadto Rosja wykazała w tym okresie wysoki wzrost eksportu nasion roślin oleistych i ich produktów ubocznych. Od początku sezonu eksport soi wzrósł o 59 proc. - do 578 tys. ton, nasion słonecznika - 6-krotnie, do 440 tys. ton, siemienia lnianego - o 76 proc., do 355 tys. ton, a śruty słonecznikowej - o 56 proc., do 669 tys. ton.



W okresie sprawozdawczym Rosja dostarczyła 29,4 mln ton zbóż, nasion oleistych i produktów ubocznych na rynki zagraniczne, co stanowi spadek o 8 proc. (lub 2,6 mln ton) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego sezonu.



Rosja wysłała wymienione towary do 131 krajów, w przeciwieństwie do 130 krajów w grudniu 2018 r.