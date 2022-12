Galopująca inflacja, rosnące koszty produkcji czy wprowadzone przepisy i ograniczenia w ochronie i nawożeniu sprawiają, że rolnik nieustannie musi dopasowywać się do zmian i być elastycznym w podejmowaniu decyzji. Jak to realizować w praktyce?

O tym, jak efektywnie nawozić i chronić nasze uprawy w tych trudnych dla rolników czasach, dyskutowano na wielu etapach konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, szczególnie w części poświęconej agrotechnice. Wiele ciekawych spostrzeżeń, rad czy wskazówek padło podczas debaty: „Efektywne wykorzystanie nawozów i pestycydów w produkcji roślinnej. Od schematyzmu do elastyczności”.

Uczestnicy debaty (od lewej): Piotr Kotowski z Timac Agro, prof. Marek Mrówczyński z IOR-PIB w Poznaniu, dr hab. prof. UPP Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz moderatorzy: Karol Bogacz oraz Anna Kobus z redakcji „Farmera”

Jak zarządzać nawożeniem w dobie tak wysokich cen nawozów?

Na to pytanie wielokrotnie odpowiadał prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zdaniem profesora, aby zrealizować potencjał plonotwórczy odmian, które mamy do dyspozycji, roślina musi być prawidłowo odżywiona, dobrze ochroniona i to niezależnie od tego, ile te nawozy czy środki ochrony kosztują czy jakie przepisy zostaną ustanowione. Każdy gatunek ma swoje potrzeby pokarmowe i rolą rolnika jest zaspokojenie tych potrzeb, jeśli myślimy o maksymalizacji plonów w gospodarstwie.

Rośliny nie znają się na polityce ani na cenach nawozów – zaznaczył podczas debaty prof. Szczepaniak.

– Oczywiście, mamy nałożone ograniczenia i zdaję sobie sprawę, że w pewnych sytuacjach rolnicy są zmuszeni do wprowadzenia oszczędności. Zdecydowanie łatwiej będzie to wdrożyć, jeśli będą rozpoznane warunki glebowe i znana będzie zasobność gleby, zarówno w makro-, jak i mikroelementy – zwracał uwagę naukowiec.

Jego zdaniem trudno o wprowadzenie modyfikacji i zmian w strategii nawożenia, jeśli rolnicy nie dysponują chociażby bieżącą analizą gleby. Jak przekonywał, to nie są duże koszty, zwłaszcza w porównaniu do cen nawozów.

– Jeśli będziemy wiedzieli, ile składników pokarmowych rośliny będą miały do dyspozycji z gleby, to można podejmować strategiczne decyzje związane z tym, na którym ewentualnie składniku da się oszczędzić i czy można w ogóle systematycznie oszczędzać – podkreślał w czasie swoich wypowiedzi profesor Szczepaniak.

Nie można rezygnować ze składników drugoplanowych

Zdaniem specjalisty, jeśli gleba odznacza się wysoką zasobnością na przykład w fosfor czy potas, to można się zastanowić, czy pod wszystkie uprawy te składniki trzeba stosować w pełnej dawce. Może się okazać, że w danym roku dopuszczalna jest rezygnacja przynajmniej z części nawożenia tymi składnikami.

– Obniżenie nawożenia zawsze wiąże się z tym, że składników będzie z gleby ubywało i w kolejnym sezonie staniemy przed dylematem ich niedoboru. Zatem jeśli będziemy podejmować tak drastyczne decyzje, że przykładowo skupimy się tylko na azocie, a pozostałe składniki w danym roku odpuścimy (bo jest za drogo), to nie jest to dobre rozwiązanie. Dlaczego? Bo w przyszłym sezonie wrócimy do tych samych pytań i problemów. A wtedy odpowiedzi będą jeszcze trudniejsze, a możliwości rozwiązania problemu bardziej skomplikowane – tłumaczył naukowiec.

Według profesora Szczepaniaka bez względu na cenę nawozów należy zawsze starać się gospodarować racjonalnie, czyli wynosić z pola jak najmniej składników pokarmowych i działać tak, aby jak najwięcej z nich wracało do gleby np. razem z resztkami pożniwnymi. Natomiast w czasie wegetacji należy dbać jak najlepiej o warunki ich efektywnego wykorzystania i o to, aby nie dochodziło do bezpowrotnych strat. Nie jest to łatwe zadanie. – Jesteśmy w takim miejscu w Europie, gdzie ponad 60 proc. gleb zostało wytworzonych z utworów piaszczystych, a utwory piaszczyste charakteryzują się tym, że naturalnie będą się zakwaszać, są ubogie w fosfor, potas, wapń i inne składniki pokarmowe. Stąd też, jeśli chcemy prowadzić racjonalną produkcję roślinną, to bez nawożenia nie jesteśmy w stanie budować zasobności gleby i realizować potencjału plonotwórczego naszych upraw – skwitował prof. Szczepaniak.

Rośliny nie znają się także na kalendarzu

Naukowiec wyjaśniał także podczas konferencji, jakie konsekwencje dostrzega w ograniczeniach prawnych dotyczących nawożenia. Dokładnie chodzi o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu”. Jego zdaniem terminy aplikacji azotu powinny być bardziej elastyczne niż te ustanowione w rozporządzeniu. Przepisy te miały za zadanie ograniczać rozproszenie azotu w środowisku, a zdaniem naukowca już kolejny rok pokazał, że jest zupełnie inaczej, gdyż straty azotu na skutek suszy wiosennej generowały dużo większe straty ogółem. Obecnie ma to także wymiar ekonomiczny, bo uderza mocno w finanse rolnika.

Dwie grupy rolników

Fakt jest jednak taki, że rolnicy szukają i będą szukać oszczędności. A jak w tej sytuacji postrzegają stosowanie nawozów nalistnych oraz biostymulatorów?

– Trzeba pamiętać, że nawożeniem nalistnym nie zastąpimy nawożenia doglebowego i nie zastąpimy tego odżywiania, które jest podstawą – mówił podczas debaty Piotr Kotowski z Timac Agro. Niemniej zoptymalizowane nawożenie nalistne bardzo wspiera wykorzystanie składników pokarmowych podanych doglebowo. I o tym należy pamiętać.

– Rolników można podzielić na dwie grupy. Jedna grupa mówi tak: koszty są tak duże, że stać nas tylko na podstawowe nawożenie i nie będę stosował żadnych wynalazków (tak to określają). Jest też druga grupa, która mówi: skoro to tyle kosztuje, to muszę dać tyle, żeby wystarczyło i zrobić wszystko, by nawóz był efektywnie wykorzystany – komentował Kotowski. Rolnicy ci zastosują zatem biostymulator i nawożenie nalistne dla optymalizacji produkcji. – Obecnie ekonomia jest inna i w pewnych warunkach część nawożenia podstawowego może być zrekompensowana większą efektywnością nawożenia nalistnego – podsumował Kotowski.

Zgodził się jednak z prof. Szczepaniakiem, że aby podjąć decyzję o oszczędnościach czy modyfikacjach, rolnik musi znać dobrze swój warsztat pracy, czyli mieć jak najlepiej rozpoznane warunki glebowe.

Problemy w ochronie, problemy w optymalizacji produkcji

Wszyscy prelegenci byli także zgodni, że tylko zdrowa roślina będzie mogła dobrze wykorzystać zastosowane składniki pokarmowe, a więc i drogie nawozy. Tymczasem – jak zaznaczał podczas debaty prof. Marek Mrówczyński z IOR-PIB w Poznaniu – na celowniku Unii Europejskiej są substancje czynne z ważnych grup chemicznych takich, jak: pyretroidy (zoocydy), sulfonylomoczniki (herbicydy) czy niektóre triazole (fungicydy). Od lat na celowniku jest także glifosat. Co dalej z tą substancją? – Decyzja będzie podjęta jeszcze w tym roku i najprawdopodobniej będzie on dostępny w kolejnym sezonie. – To jest ewenement, bo UE nigdy nie przedłużała zezwolenia tylko na rok. Co dalej? Ta kwestia jest jeszcze rozwiązywana, ale raczej należy przyjąć, że dojdzie do ograniczenia stosowania glifosatu, np. w formie zawężenia jego aplikacji tylko na ściernisko i zostanie wprowadzony zakaz przeprowadzenia desykacji przy jego użyciu. Należy się także spodziewać ograniczenia w ilości stosowania tej substancji czynnej na hektar w ciągu sezonu

– tłumaczył podczas spotkania prof. Mrówczyński.

– Oznacza to, że skończy się pewna era możliwości taniej ochrony. Ze względu na ograniczenie ilości dopuszczonych do stosowania substancji czynnych zostaną tylko drogie preparaty, co dodatkowo podniesie koszty produkcji – skomentował Karol Bogacz z farmer.pl, prywatnie rolnik z woj. dolnośląskiego.

Mrożące krew projekty rozporządzeń

Problemów w ochronie jest jednak dużo więcej. To także przepisy i ograniczenia, które dodatkowo będą utrudniać skuteczną i efektywną ochronę. Jak zaznaczał podczas debaty prof. Mrówczyński, jednym z kontrowersyjnych ustaleń jest projekt Komisji Europejskiej (KE) z 22 czerwca o zrównoważonym stosowaniu pestycydów, tzw. SUR. Jak czytamy w tym dokumencie, Polska i inne kraje wspólnoty musiałyby zmniejszyć poziom chemizacji o połowę, co wydaje się niesprawiedliwe w kontekście krajów, które stosują ich dużo więcej. Kolejnym dostrzegalnym absurdem jest obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji stosowania środków ochrony roślin w formie elektronicznej. W projekcie tym jest także zapis o zakazie stosowania ś.o.r. na obszarach wrażliwych. Co w praktyce oznaczają obszary wrażliwe? Jest to obecnie szeroko komentowane, gdyż według znanych przepisów stanowią one obszar całego kraju. Jest także propozycja wprowadzenia zakazu stosowania ś.o.r., w tym także biologicznych, na obszarach Natura 2000.

– Resort rolnictwa wystąpił do KE, żeby to rozporządzenie całkowicie zmienić. Wiele krajów EU jest w podobnym położeniu i obecnie kraje te wspólnie pracują nad tym, aby stworzyć koalicję i nie dopuścić do tego, aby w takim kształcie to rozporządzenie zostało przyjęte – tłumaczył prof. Mrówczyński.

Zdaniem prof. Mrówczyńskiego są także ustalane pozytywne zmiany w zakresie ochrony roślin, to m.in. wprowadzenie uproszczonej rejestracji adiuwantów, a także stworzenie przyspieszonej ścieżki dla rejestracji środków biologicznych.

Drogie nawożenie i trudna ochrona

Zastanawiano się także podczas debaty, czy biostymulacja i nawożenie w tej sytuacji mogą wspomóc ochronę roślin?

– Jeżeli odpowiednio dobierzemy odżywianie i stymulację, to roślina będzie zdrowa, wytworzy silną kutykulę, lepiej sobie poradzi w nieoptymalnych warunkach wegetacji i tym samym trudniej patogenom będzie się zagnieździć na takiej roślinie – tłumaczył podczas debaty Kotowski.

Całą sytuację skomentował także prof. Szczepaniak. Według niego obecnie istnieje wiele paradoksów, a nawożenie ściśle się wiąże z ochroną.

– Ja jestem troszkę przerażony. Dlaczego? Aby składniki pokarmowe mogły być efektywnie pobierane przez roślinę i przetwarzane w plon, roślina musi być zdrowa. A jeśli mamy problemy z ochroną i one będą się pogłębiały, to nawozy, które rolnicy kupują naprawdę za duże pieniądze, w dużym stopniu będą ulegały rozproszeniu w środowisku. A urzędnikom przecież chodzi o zupełnie inny efekt. Tego kierunku nie rozumiem

– podsumował prof. Szczepaniak.

Na pomoc rolnikom przychodzą rozwiązania cyfrowe

W tempie ekspresowym natomiast rozwija się cyfryzacja rolnictwa, która zdaniem prelegentów może w dużym stopniu wspomóc w zarządzaniu drogimi środkami produkcji. Proponowane narzędzia są coraz bardziej precyzyjne. Cyfrowych aplikacji na rynku jest bardzo wiele. Część z nich połączonych jest z GPS-em. Są również takie, które mogą sprawdzać stan odżywienia rośliny in vivo na polu. Jak zaznaczał prof. Szczepaniak, aplikacje te najczęściej bazują na algorytmach i jest ważne, na jakich zaleceniach zostały one ustanowione.

– Przyglądajmy się tym programom, korzystajmy z nich, ale należy do tych wyliczeń podchodzić dość krytycznie i czasem modyfikować je według własnej wiedzy. Z moich doświadczeń wynika, że część programów ma źle dobrane algorytmy, niezgodne z zaleceniami. Za ich pomocą można zarówno przeszacować nawożenie, jak i odwrotnie – nie doszacować poziomu nawożenia. O tym bezwzględnie należy pamiętać – podsumował zagadnienie prof. Szczepaniak. ▪