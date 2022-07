Wybór odmiany do siewu rzepaku nie jest sprawą prostą. Podejmując decyzję warto posiłkować się opiniami pochodzącymi z różnych źródeł. Jednym z nich są Listy Odmian Zalecanych (LOZ), które przygotowywane są na sezon przez COBORU.

W tym roku rolnicy mogą wybierać spośród 40 rekomendowanych odmian. Najwięcej propozycji znajduje się na liście przygotowanej dla producentów z woj. śląskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Po raz pierwszy pojawiły się rekomendacje dla producentów z woj. mazowieckiego. Natomiast nadal z podpowiedzi nie mogą korzystać rolnicy z woj. małopolskiego.

Czas wyboru odmiany rzepaku ozimego do siewu. W Krajowym Rejestrze Odmian widnieje obecnie ponad 140 odmian. Jeśli dodamy te, które nie są jeszcze zarejestrowane przez COBORU, a dostępne są na rynku z unijnego katalogu CCA, wybór staje się jeszcze trudniejszy.

Dlatego producenci tego gatunku powinni sięgać po opinie w tym temacie z różnych źródeł. Jak to się mówi każda "sroczka swój ogonek chwali", dlatego nie powinno się swoich decyzji podejmować tylko na podstawie przygotowanego przed daną firmę zestawu marketingowych haseł i opinii. Drugą drogą dla rad i wskazówek są opinie sąsiedzkie. Tu również można się zawieść na takich rekomendacjach. Dlatego każdą odmianę, zanim ją " zaprosimy" do gospodarstwa warto prześwietlić pod różnym kątem. Wówczas wybór tej właściwej dokonany będzie bardziej świadomie. Jedną z podpowiedzi są Listy Odmian Zalecanych (LOZ).

LOZ rzepaku ozimego 2022

Na LOZ przygotowanych przez COBORU, można znaleźć przede wszystkim odmiany, które na podstawie badań polowych uzyskały rekomendacje do uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych danego województwa. W każdym z tych regionów jest tworzone odrębne zestawienie. Warto zauważyć, że w roku 2022 przybyło bardzo wiele rekomendacji, stwarzając bardzo rozbudowaną w przypadku niektórych województw listę.

Najwięcej podpowiedzi mają producenci z woj. śląskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Warto również zauważyć, że w tym roku pojawiły się odmiany także na Liście stworzone dla woj. mazowieckiego .Nadal bez podpowiedzi pozostają rolnicy, którzy uprawiają rzepak w granicach woj. małopolskiego.

Źródło: COBORU

Odmiany rzepaku najczęściej polecane

Przyglądając się dalej Liście oczywiście dominują mieszańce, choć 8 z wyżej wymienionych odmian to odmiany populacyjne. 2 z nich to odmiany nie zarejestrowane w Polsce a pochodzące ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). Co warto także zauważyć w zestawieniu pojawiła się także odmiana LG Anarion z potwierdzoną przez IOR-PIB w Poznaniu odpornością na kiłę kapusty. Jest ona wstępnie rekomendowana do siewu w woj. podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim.

Najczęściej polecanych odmianami są z kolei: Absolut i Derrick. Obie polecane w 13 województwach. Zauważyć warto, że druga tu wymieniona to tzw. liniówka. Następnie po 11 rekomendacji uzyskały odmiany: Artemis i Gemini. Tu także druga to odmiana populacyjna. Na trzeciej pozycji uplasowała się odmiana Dominator, którą COBORU poleca do siewu w zakresie 10 województw.