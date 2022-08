W badaniach rozpoznawczych pojawiają się głównie odmiany ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które nie są wpisane do Krajowego rejestru (KR) w Polsce. W ten sposób można je ocenić według wspólnych kryteriów. Które odmiany rzepaku wyróżniły się w tegorocznym zestawieniu?

Wyniki plonowania pochodzą z 14 doświadczeń. Plon nasion obliczono przy

wilgotności 9%

Rzepak w badaniach rozpoznawczych

Właśnie ukazały się wstępne wyniki plonowania rzepaku ozimego w doświadczeniach rozpoznawczych. Są one na tyle ciekawe, że obejmują swoim zasięgiem głownie odmiany pochodzące z CCA, które są zgłoszone do badań przez hodowców i które mają szansę w najbliższym czasie zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze. Są to zazwyczaj nowości odmianowe, które chociażby poprzez takie badania są sprawdzanie w naszych warunkach klimatyczno-siedliskowych. Badania zostały przeprowadzone w 15 lokalizacjach (wyniki z jednej lokalizacji zostały zdyskwalifikowane), czyli w sumie pochodzą z 14 miejsc.

Wzorzec inny niż w badaniach porejestrowych

Analizując poniższe wyniki warto zwrócić uwagę na wzorze. Ten jest inny niż w standardowych badaniach porejestrowych. W tym przypadku stanowią go po dwie 2 zarejestrowane odmiany populacyjne (Derrick i Gemini) oraz mieszańcowe (DK Excited i LG Arnold). Został on wyszacowany na 46,8 dt/ha. Na które odmiany rzepaku warto zwrócić uwagę? Są to przede wszystkim te, które przewyższyły poziom plonowania mieszańcowych odmian stanowiących w tym roku dla tych badań wzorzec. Warto się zatem przyglądać losom między innymi takim odmian jak: LG Austin, Crossfit (kiłoodporna), DK Exbury. One bowiem plonowały powyżej 109 proc. wzorca.

Odmiany w tabeli uszeregowano według malejącego plonu nasion w roku 2022 (badane trzy, dwa lub jeden rok), w obrębie wydzielonych grup (odmiany populacyjne i mieszańcowe). Oprócz nazwy odmiany podano także nazwę podmiotu, który zgłosił odmianę do badań. Odmiany zaznaczone gwiazdką są wpisane do KR w 2022r.

Wstępne wyniki plonowania rzepaku ozimego w badaniach rozpoznawczych Źródło: COBORU

Jak podaje COBORU przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające oprócz plonowania inne cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych.

Warto także sprawdzić LOZ rzepaku ozimego

