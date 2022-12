Obrót zbożami i nasionami roślin oleistych, to w sezonie 2022 gorący temat. Poniżej prezentujemy zestawienie, jakie konkretnie ilości nasion rzepaku wpłynęły i wyjechały z Polski, na przestrzeni roku 2022.

Z tego artykułu dowiesz się jak kształtował się rynek handlu rzepakiem w sezonie 2022.

Podajemy informacje skąd Polska importowała największe ilości rzepaku oraz gdzie trafiało najwięcej nasion.

Bazując na informacjach publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiamy raport, z wyników opracowanych w biuletynie „Rynek zbóż”.

Import rzepaku do Polski

W okresie I-IX 2022 r. bilans importu rzepaku wyniósł dokładnie 866 259 ton. Rok wcześniej dla tego samego okresu było to 453 158 ton. Bez zaskoczenia, największe ilości są transportowane z Ukrainy – ponad 508 tys. t, nieco niższe z Australii – ponad 133 tys. t i Republiki Czeskiej – 87,3 tys. t.

Dla porównania, rok wcześniej najwyższe ilości importowaliśmy z Republiki Czeskiej – 89,7 tys. t i Ukrainy – 80,6 tys. ton.

Eksport rzepaku z Polski

Dla zestawienia z terminu styczeń-wrzesień 2022 r., eksport rzepaku stanowił 270,5 tys. t. Z tej ilości znaczna część przeznaczona była do Niemiec – 234,4 tys. t i kolejno do Republiki Czeskiej – ponad 18 tys. t.

Co ciekawe, w tym samym przedziale czasowym wolumen eksportu wyniósł większe ilości, bo 313,7 tys. t. Podobnie jak w tym sezonie, większość nasion trafiało do Niemiec (264,5 tys. t).

Czy dysponujemy nadwyżką rzepaku?

W celu uzyskania informacji na ten temat, zwróciliśmy się do ministerstwa rolnictwa. Jak czytamy w odpowiedzi:

Informujemy, że Polska jest importerem netto rzepaku. Zgodnie z prognozami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB (IERiGŻ), zapasy początkowe w sezonie 2022/2023 (na dzień 1 lipca 2022) wynoszą 20 tys. ton, zbiory - 3 655 tys. ton, zużycie krajowe prognozowane jest na 4 mln ton.

Po uwzględnieniu przepływów handlowych, jak podaje MRiRW, zapasy końcowe w sezonie 2022/2023 mogą wynieść prawie 200 tys. ton. Wzrost poziomu zapasów jest tłumaczony rekordową produkcją rzepaku w roku 2022 w Polsce. Przywóz rzepaku do kraju, w tym przywóz z Ukrainy, IERiGŻ prognozuje na 536 tys. ton i jest to mniej niż w sezonie 2021/2022, kiedy to zaimportowano 554 tys. ton. Zapasy te mogą zostać zagospodarowane w kraju (spożycie, cele paszowe lub energetyczne) lub wyeksportowane w kolejnym sezonie.