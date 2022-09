Oczekuje się, że zbiory soi w Brazylii w sezonie 2022/2023 osiągną najwyższy poziom w historii.

Firma dostawcza Conab, która współpracuje z brazylijskim ministerstwem rolnictwa, ostatnio określiła zbiory na 150,4 mln ton, a tym samym była jeszcze bardziej optymistyczna niż amerykańska służba ds. rolnictwa (FAS), która prognozuje brazylijskie zbiory w wysokości 144 mln ton.

Rekordowe zbiory i silny wzrost eksportu

Według danych FAS, w sezonie 2021/2022 brazylijscy rolnicy zebrali z pól tylko 126,6 mln ton soi. W swojej ostatniej prognozie z końca kwietnia 2022 r. amerykańscy eksperci nadal zakładali zbiory w wysokości 139 mln ton soi.

Na tym tle amerykańscy eksperci skorygowali w górę prognozę eksportu brazylijskiej soi w sezonie marketingowym, który rozpoczął się w lutym 2022 r., o 5 mln ton do 92 mln ton. Przekroczyłoby to wolumen z poprzedniego roku o 15 mln ton, czyli 19,5 proc.

Mimo to, według szacunków FAS, eksport brazylijskiej soi do Unii Europejskiej powinien pozostać na poziomie 3,5 mln ton, czyli z poprzedniego roku. Ponadto UE prawdopodobnie zakupi 9,2 mln ton brazylijskiej śruty sojowej. Byłoby to o 200 tys. ton więcej niż w sezonie 2021/2022.

Nawozy z Rosji

Z myślą o nadchodzących żniwach początkowe obawy dotyczące dostaw nawozów w Brazylii powinny być na razie rozwiane. Według FAS, w ostatnich latach kraj ten zakupił około 85 proc. niezbędnych nawozów w Rosji i Białorusi.

Gdy w lutym 2022 r. Rosja najechała Ukrainę, brazylijscy importerzy przyspieszyli zakupy, dzięki czemu w pierwszych pięciu miesiącach tego roku sprowadzono 16,6 mln ton nawozów, o 16,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według obserwatorów rynku, Brazylia nadal importuje nawozy z Rosji. Eksperci szacują, że brazylijskie zapasy nawozów do uprawy soi wystarczą na kolejne zbiory. Siew soi zwykle rozpoczyna się w październiku.