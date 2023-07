Uprawiana m.in. w Argentynie i Urugwaju Carinata ma wysoki potencjał absorpcji dwutlenku węgla. Jest wykorzystywana do produkcji biopaliwa, a także do niemodyfikowanego żywienia zwierząt. Wkrótce ma pojawić się również w Europie.

Gleba, zaraz po oceanach jest największym naturalnym pochłaniaczem CO 2 , wyprzedzając nawet lasy. Dlatego wykorzystanie jej zdolności do przechwytywania dwutlenku węgla z powietrza ma ogromny potencjał i może w dużym stopniu redukować skutki zmian klimatycznych, jakie zachodzą na całym świecie.

Podczas Międzynarodowych Dni Pola zorganizowanych w Serbii przez firmę Nufami, mieliśmy okazję dowiedzieć się więcej, na temat tej przypominającej z wyglądu rzepak uprawy.

Proste rozwiązanie na złożony problem

Nuseed, globalna firma specjalizująca się w innowacyjnym nasiennictwie, jest częścią Nufarm. Dostarcza odmiany mające zwiększać plonowanie – m.in rzepaku, sorgo czy hybryd słonecznika.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jakie prowadzą w swoim portfolio jest Carinata – roślina należąca do gatunku oleistych, która sekwestruje węgiel i regeneruje glebę.

Jak mówi firma, możliwości tej rośliny są ogromne – Carinata może być uprawiana poza sezonem jako roślina okrywowa. Jest to czas, kiedy może wyciągać CO 2 z powietrza, transportując go do korzeni. Oprócz biomasy to właśnie system korzeniowy tej rośliny ma tak duży potencjał.

Carinata jest siana i zbierana pomiędzy uprawami roślin konsumpcyjnych. Nasiona składają się w połowie z oleju i w połowie z białka, co umożliwia wykorzystanie jej w niezmodyfikowanym genetycznie karmieniu zwierząt.

Dekarbonizacja sektora transportowego dzięki rolnictwu

Maleńkie kuleczki, nasiona Carinaty są przetwarzane na olej niespożywczy, który służy jako niskoemisyjne paliwo, które standardami jest porównywalne do tych konwencjonalnych. Wykorzystywane jest m.in. w transporcie powietrznym, w dużym stopniu przyczynia się do redukcji śladu węglowego w atmosferze, co stanowi drugi etap potencjału Carinaty do dekarbonizacji.

Potencjał upraw okrywowych na świecie

Nuseed widzi sens prowadzenia upraw tego typu roślin w liczbach – tylko w Ameryce Południowej, Północnej i Europie mówi się, że z 106,7 mln ha rośliny okrywowe stanowią mniej niż 2 proc.

Firma obecnie prowadzi uprawy Carinaty m.in. w Argentynie, Urugwaju i Brazylii. Firma zapowiada uruchomienie programu również w Europie i Australii.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy Nuseed, jest to jeden z wyraźnych przykładów ich zaangażowanie w zrównoważone praktyki rolnicze.