Chowacz podobnik powyżej progu, jest już pryszczarek – czym je zwalczać?

Na tym etapie wegetacji rzepaku szkodliwość szkodników łuszczynowych może być największa. Współpraca chowacza podobnika z pryszczarkiem kapustnikiem doprowadza często do szkód o znaczeniu gospodarczym.

W łanie są obecne szkodniku łuszczynowe: chowacz podobnik oraz pryszczarek kapustnik.

Czym zwalczać szkodniki łuszczynowe w rzepaku ozimym?

Próg ekonomicznej szkodliwości dla chowacza podobnika został przekroczony – poinformował dnia 21.05.2021, IOR -PIB w Poznaniu na podstawie wykonanej lustracji w miejscowości Winna Góra.

Podobnik jest już w całym kraju, ale jego obecność mocno modyfikowana jest przez tegoroczne warunki pogodowe. Są jednak regiony gdzie od kilku lat pojawia się licznie i wymaga zwalczania chemicznego. Dlatego zalecamy lustracje plantacji, gdyż rzepak jest już na ostatniej prostej jeśli chodzi o walkę o plon i szkoda by było zaprzepaścić nasze wcześniejsze starania ochroniarskie.

Zabieg insektycydowy należy wykonać, gdy na 25 roślinach znajdują się średnio 4 chrząszcze lub w ciągu 6 dni w ,,żółtym naczyniu'' odłowiono 100 chrząszczy. Są już pierwsze uszkodzone przez chowacze łuszczyny.

W łanie pojawiają się także muchówki pryszczarka kapustnika. Pojawia się on dość późno, ale rzepak także jest w późniejszej fazie rozwojowej. Świadczy to o tym, że naloty szkodników są i będą bardzo rozciągnięte w czasie, stąd trudno wyszacować najlepszy termin do ochrony łuszczyn rzepaku. Sygnałem do zabiegu w przypadku pryszczarka to 1 muchówka na 1 roślinie. Natomiast w przypadku licznego wystąpienia chowacza podobnika – 1 muchówka na 3–4 rośliny.

W łanie obecny jest nadal słodyszek rzepakowy, jego szkodliwość jednak słabnie i nie stanowi on większego zagrożenia dla kwitnącego rzepaku.

Czym zwalczać szkodniki łuszczynowe?

Wybór preparatów jest dość duży, ale już substancji czynnych do wyboru jest bardzo mało. Należy pamiętać, że zwalczyć je należy zanim złożą jaja do łuszczyn. Zwalczanie larw jest praktycznie trudne a w przypadku insektycydów o działaniu kontaktowym niemożliwe. Przy wyborze należy zwracać uwagę na temperaturę działania oraz szczegółowe zapisy w etykiecie stosowania. Obligatoryjnie stosujemy je z uwzględnieniem ochrony odwiedzających nadal rzepak zapylaczy i innych owadów pożytecznych.