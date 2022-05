Chowacz podobnik wykorzystuję dobrą pogodę i intensywnie nalatuje na plantacje rzepaku. Zlekceważenie licznych jego nalotów może doprowadzić do uszkodzeń wielu łuszczyn i straty części nasion.

Widok w fazie zielonej łuszczyny żółtych, deformowanych łuszczyn świadczy o tym, że zaniedbaliśmy ochronę rzepaku w okresie okołokwitnieniowych. To teraz należy zintensyfikować obserwacje plantacji pod kątem występowania szkodników łusczynowych by nie doprowadzić do składania przez samice jaj.

O tym, że podobnik już odwiedza rzepak pisaliśmy wczoraj:

Minął zaledwie jeden dzień, aby w łanie sytuacja się diametralnie zmieniła. To efekt wczorajszej pogody, wyjątkowo ciepłej oraz bezwietrznej.

Chowacz podobnik coraz groźniejszy

O kilku lat IOR-PIB w Poznaniu informuję, w związku między innymi ze zmianami klimatu ale także i dużą powierzchnią rzepaku ozimego coraz częściej mamy do czynienia z silną presją tego szkodnika, stąd i szkody gospodarcze bywają także dotkliwe. Przypominamy, że choć podobnik, sam w sobie jest mniej groźny od pryszczarka. To właśnie jego obecność i fakt ułatwiania składania jaj pryszczarkowi należy wiązać z poważnymi konsekwencjami w postaci licznych uszkodzonych łuszczyn.

W przypadku chowacza podobnika zabieg insektycydowy należy wykonać, gdy na 25 roślinach znajdują się średnio 4 chrząszcze lub w ciągu 6 dni w żółtym naczyniu odłowiono 100 chrząszczy. Z tymże należy mieć na uwadzę, że szkodników będzie zdecydowanie więcej na obrzeżach pól. Należy zatem dobrze zlustrować pole i sprawdzić, czy przypadkiem problem nie dotyczy tylko fragmentów pola.

Chowacz i pryszczarek dwa bratanki

Wkrótce pojawi się także pryszczarek (choć należy zakładać, że lokalnie także i ten szkodnik jest już obecny w łanach). Pamiętać trzeba, że liczebność podobnika także modyfikuje próg ekonomicznej szkodliwości w przypadku pryszczarka kapustnika. Przy słabym wystąpieniu chowacza podobnika próg szkodliwości wynosi - 1 pryszczarek kapustnik na 1 roślinie, natomiast przy silnym wystąpieniu chowacza podobnika: 1 pryszczarek kapustnik na 3-4 rośliny.

Uwaga na odporność chowacza podobnika

Wykonując zabieg insektycydowy nie tylko należy obligatoryjnie pamiętać o zapylaczach, ale także o rosnącym zjawisku odporności szkodników na dostępne substancje czynne. To zjawisko jest także monitorowane właśnie w przypadku chowacza podobnika. Na ten temat między innymi mówiła dr hab. Joanna Zamojska z IOR-PIB w Poznaniu podczas tegorocznej 62. Sesji Instytutu Ochrony Roślin.