Chowacz podobnik powyżej progu, nalatuje pryszczarek

Wczorajsza lustracja rzepaku potwierdziła masowe naloty chowacza podobnika na plantacje rzepaku. To efekt ocieplenia, bezwietrznej pogody, a przede wszystkim ustania wreszcie wyjątkowo chłodnych nocy. Zalecamy monitoring plantacji rzepaku w celu oszacowania zagrożenia ze strony szkodników.

Monitoring plantacji to podstawa do podejmowania decyzji o konieczności wykonania zabiegu ochronnego. W przypadku tych szkodników warto lustrację wykonać także w środku łanu. Masowe naloty dotyczyć mogą bowiem tylko pasów przybrzeżnych plantacji. Jeśli tak rzeczywiście jest, wówczas na dużych polach można rozważyć wykonanie zabiegu tylko na tych zasiedlonych przez szkodniki fragmentach polach. Najczęściej to będą fragmenty graniczące np. z zadrzewionym nieużytkiem, rowem melioracyjnym czy miedzą.

Co ważne na rzepak nalatuje także pryszczarek kapustnik. Drogę do składania jaj ułatwia mu chowacz podobnik. Najczęściej otwory w łuszczynach wygryzione wcześniej przez larwy podobnika są wykorzystywane przez samice pryszczarka do składania jaj. Warto jednak wiedzieć, że pryszczarek może składać jaja także bezpośrednio do młodych łuszczyn u odmian o delikatniejszej skórce.

Jeśli oba szkodniki występują w dużym nasileniu, tym bardziej należy rozważyć wykonanie zabiegu insektycydowego.

Przypominamy progi ekonomicznej szkodliwości:

• pryszczarek kapustnik - 1 muchówka na 1 roślinie, a w przypadku licznego wystąpienia chowacza podobnika – 1 muchówka na 3–4 rośliny.

• chowacz podobnik- 1 chrząszcz na 1 roślinie, natomiast w przypadku licznego wystąpienia pryszczarka kapustnika – 1 chrząszcz na 2 rośliny

W pąkach kwiatowych obecny jest nadal słodyszek rzepakowy, jego szkodliwość jednak słabnie w miare rozwoju kolejnych kwiatostanów.