W łanie rzepaku pojawia się coraz większa liczba szkodników łuszczynowych. Lokalnie chowacz podobnik przekroczył już próg ekonomicznej szkodliwości. Na plantacjach jest już także obecny pryszczarek kapustnik. Oba szkodniki potrafią wyrządzić szkody o znaczeniu gospodarczym.

Ciepłe dni, szczególnie bezwietrzne popołudnia, są wykorzystywane przez szkodniki do przelatywania na plantacje rzepaku.

Choć warunki pogodowe bywają dość zmienne, to jednak szkodniki są bardzo aktywne w łanie i rośnie ich liczebność stanowiąc coraz większe zagrożenie dla kształtujących się łuszczyn.

W łanach obecny jest nadal chowacz podobnik. Jeśli do tej pory nie wykonano zabiegu ochronnego jego liczebność zwiększa się z każdym dniem i na coraz większej liczbie plantacji został już przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości. Należy jednak obserwować rzepak, bo tegoroczne warunki są zdecydowanie inne niż rok temu jeśli chodzi o okres okołokwitnieniowy i generalnie rolnicy sygnalizują mniejszy problem ze szkodnikami łuszczynowymi.

Jednak nie należy tego traktować tego jako regułę, bo na jednym polu problem ze szkodnikami może być niewielki, by na drugim mieć duże znaczenie ekonomiczne. Warto tu zwrócić uwagę, że szkodniki łuszczynowe żerując na łuszczynach doprowadzają do zniszczenia tych organów i utraty nasion. Są to więc szkody bezpośrednie jeśli chodzi o spadek plonowania.

O problemie szkodników łuszczynowych informują także komunikaty IOR-PIB w Poznaniu wystosowane 12 maja 2023r. na podstawie wykonanej lustracji w Winnej Górze:

- Na roślinach rzepaku ozimego (faza BBCH 65) stwierdzono występowanie średnio 1 chrząszcza chowacza podobnika na 2 rośliny. Zabieg insektycydowy należy wykonać po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości tj. gdy podczas kwitnienia (od BBCH 60) w rejonie słabego występowania pryszczarka kapustnika stwierdzono obecność 1 chrząszcza na 1 roślinie, a w rejonie licznego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 2 rośliny.

Rośnie znaczenie szkodników łuszczynowych. Kiedy je zwalczać?

Rozwojowi chowacza podobnika sprzyjają zmiany klimatu oraz fakt, że powierzchnia rzepaku w Polsce jest nadal duża i coraz częściej uprawa to jest prowadzona w uproszczonym zmianowaniu. Chowacz podobnik choć generalnie jest mniej szkodliwy od muchówki jaką jest pryszczarek kapustnik to oba szkodniki często współpracując są odpowiedzialne za szkody wyrządzone w łuszczynach.

Rzepak ma już pierwsze łuszczyny, co oznacza że należy szukać już muchówek pryszczarka, który jak donoszą producenci rzepaku jest już widoczny w łanie. Przy słabym wystąpieniu chowacza podobnika próg szkodliwości wynosi - 1 pryszczarek kapustnik na 1 roślinie, natomiast przy silnym wystąpieniu chowacza podobnika: 1 pryszczarek kapustnik na 3-4 rośliny. Wartością progową jest również stwierdzenie średnio 5 uszkodzonych łuszczyn na 1 roślinie.

O czym należy pamiętać zwalczając szkodniki łuszczynowe?

Dlatego decydując się na zabieg chemiczny, należy ocenić liczebność obu szkodników. Wykonując go należy pamiętać o zapylaczach czyli tylko i wyłącznie powinno się przystępować do niego po ich oblocie.

Kolejną ważną kwestią jest rosnące zjawiska odporności tych gatunków na dostępne substancje czynne. W przypadku podobnika rośnie odporność jego na pyretroidy (szczególnie na deltametryną oraz tau-fluwalinat). Wiele dostępnych preparatów jest opartych na acetamiprydzie, należy jednak zwrócić uwagę na to, jakimi substancjami czynnymi były zwalczane szkodniki w sezonie, gdyż może okazać się, że substancja ta była zbyt często stosowana w tej uprawie.

W etykietach jest bowiem wzmianka o tym, że można go stosować 1 raz w sezonie, co przy kurczącej się liczbie substancji czynnych insektycydów i ilości gatunków do zwalczania w rzepaku staje się zadaniem bardzo trudnym.

Obecnie część rolników nadal jeszcze nie wykonała zabiegu na tzw. płatek. Jeśli będzie on wykonywany w najbliższych dniach, należy rozważyć dodatek insektycydu do takiego zabiegu.