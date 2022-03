Czas na bor w rzepaku. Nawóz w formie krystalicznej czy płynnej?

Bor nie tworzy chelatów, takich związków nie należy doszukiwać się nawozach w przypadku tego składnika. W borowych nawozach dolistnych występuje w trzech formach przy czym najczęściej do czynienia mamy z boroetylenoaniną. Wadą tej formy jest fakt, że podnosi ona pH cieczy opryskowej.

Nawozy krystaliczne dolistne to preparaty o sypkiej formule, z której należy sporządzić roztwór i w takiej postaci go stosować. Wymagają dobrego wymieszania. Wygodniejsza w stosowaniu jest forma płynna nawozów, ale również tą formę należy wcześniej rozcieńczyć w ok. 10 l wody. Ta zasada tyczy się szczególnie nawozów borowych, które chcemy dodawać w mieszaninach zbiornikowych.

Bor ważny dla rzepaku

Bor jest jednym z najważniejszych mikroelementów w uprawie rzepaku. Wiosną podajemy bor minimum 2 razy, po wczesnowiosennej regeneracji w ilości około 150-200 g boru/ha. Kolejną dawkę należy podać w fazie zielonego pąka (150-200 g boru/ha). Bor wiosną odpowiada za regenerację systemu korzeniowego, zapobiega nadmiernemu pękaniu łodyg oraz zabezpiecza rośliny w czasie kwitnienia przed niedoborem boru, który powoduje problemy w zapłodnieniu kwiatów.

Wiosną jednak bor najczęściej stosowany jest w mieszaninach zbiornikowych dlatego warto wiedzieć, że takimi nawozami należy się obchodzić stosunkowo ostrożnie. Dodatek boru do mieszaniny jest najczęstszą przyczyną powstania wytrąceń czy kłaszków w zbiorniku opryskiwacza.

Jaki nawóz borowy wybrać?

Nawozy borowe mogą zawierać różne związki boru w postaci:

kwasu borowego,

kwasu borowego i boranu sodu,

zawierające boroetylenoaniny.

Każda z tych form z racji swojego pochodzenia chemicznego nieco inaczej zachowuje się w środowisku wodnym, a więc i w cieczy opryskowej. Obniżkę pH zaobserwujemy po wprowadzeniu kwasu borowego. Chemicznie jest słabym kwasem, ale jak to kwas może reagować z innymi komponentami mieszaniny, tworząc sole. W środowisku wodnym i zależności od warunków tworzą się także borowodory. Nawozy w tej formie są jednak trudno rozpuszczalne w wodzie. Jak przekonuje dr Błażej Chudziński z firmy Adob są to formy bezpieczne w mieszaninach zbiornikowych i powinny być dodawane jako pierwsze do opryskiwacza.

Z kolei nawozy, które są w postacie kwasu borowego i boranu sodu podnoszą nieznacznie pH i ważne aby tego typu nawozu powinny być dodawane do opryskiwacza na końcu. Te formy również wolno rozpuszczają się w wodzie. Tworzy się z nich nawozy w formie stałej (najczęściej mikrogranulatu).

Najwięcej na rynku jest obecnie nawozów borowych zawierające bor w formie boroetylenoaniny. Tworzą one wygodne w stosowaniu nawozy płynne. W tworzeniu mieszanin zbiornikowych powinny być zawsze dodawane na końcu i zawsze w postaci roztworu wodnego a nie poprzez wlewanie stężonego koncentratu bezpośrednio z opakowania. Roztwór wlewać należy pomału, pozwalając na dalsze rozcieńczanie nawozu wodą i cieczą opryskową. Ten typ nawozu znacznie podnosi pH ale jak dodaje dr Błażej Chudziński z Adob wystarczy, że zadbamy o to aby w cieczy opryskowej znalazły się także nawozy dolistne obniżające pH roztworu. Wówczas reakcja nie jest istotna.