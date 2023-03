Część rolników już wjechało w pola rzepaku aplikując drugą dawkę azotu. Inni albo jeszcze się wahają albo czekają na dogodne warunki glebowe. Ze względu na silnie uwilgotnioną glebę niestety nie wszędzie można swobodnie ten zabieg wykonać.

Termin aplikacji II dawki azotu zależy od wielu czynników.

O tym, czy to będzie termin optymalny, nie tyle decydują daty w kalendarzu, co warunki pogodowe oraz stan roślin.

Choć pierwsza połowa marca była stosunkowo chłodna i wegetacja raczej nie postępowała to w ostatnich dniach sytuacja się diametralnie zmieniła.

Rośliny fizjologicznie odczuły skok temperatury powietrza, a na rozwój roślin także silnie będzie oddziaływać fakt, że długość dnia będzie sukcesywnie przewyższać długość nocy (dziś jest 21 marca a więc równonoc wiosenna).

Spóźniona druga dawka czy jednak podana w terminie?

Generalnie jest kilka zasad na wyznaczenie terminy drugiej dawki azotu w rzepaku. Jedni wychodzą z założenia, że druga dawka powinna być podana po upływie około 2 tyg. od pierwszej.

Inni termin aplikacji wyznaczają, gdy rośliny wyraźnie zaczynają strzelać w pęd (w tym roku ze względu na chłodny marzec większość rzepaków jeszcze nie rozpoczęła tego procesu).

Kolejna zasada mówi o tym, by druga dawka azotu nie była podana później niż na 4 tygodnie przed spodziewanym kwitnieniem.

W tym roku większość rolników podała azot z dniem 1 marca. Warunki dla takiej aplikacji były idealne, gdyż poranki charakteryzowały się przymrozkami umożliwiającymi wjazd rozsiewaczy na pola. Niektórzy rolnicy, dzięki nowelizacji programu azotanowego mogli azot podać w ostatniej dekadzie lutego. Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku od pierwszej aplikacji minęło już 3-4 tygodni.

Należy tu jednak zauważyć, że pierwsza połowa marca nie była ciepła, nie mieliśmy do czynienia z wyraźnym postępem wegetacji. Dlatego rozwój roślin postępował powoli, a rozeta odbudowywała się bardzo opieszale.

Z drugiej strony, rzepak także nie stracił rozety po zimie, większość liści została zachowana, stąd część azotu zakumulowana w liściach jesiennych może także zostać przemieszczona do młodych przyrostów.

Warunki lepsze niż rok temu?

Warto zwrócić także uwagę na to, że w przeciwieństwie do roku ubiegłego zdecydowanie inne mamy warunki wilgotnościowe gleby. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z bardzo suchym marcem. W tym roku opadów jest sporo a i zapas wody pozimowej także nie jest niski. W związku z tym póki co pozytywnie można ocenić efektywność rozpuszczenia I dawki azotu oraz także przemieszczenia jonów w głąb profilu. Wszak, jeszcze efektów działania tego azotu w pełni nie widać, gdyż było po prostu za chłodno, ale w najbliższych dniach będziemy z pewnością wizualnie mogli to zaobserwować.

Azot bowiem z I dawki dzięki opadom przemieścił się (można przyjąć orientacyjnie, że na głębokość około kilku centymetrów – w zależności od typu gleby i wielkości opadów będą tu różnice), i jest dostępny z tej warstwy, gdzie jak wiadomo położona jest strefa korzeni bocznych z licznymi korzeniami włośnikowymi. Powierzchnia pobierania dostępnego azotu powinna być zatem duża (pod warunkiem dobrze wykształconego systemu korzeniowego).

Dobre odżywienie azotem roślin poskutkuje tym, że rośliny rozbudują jeszcze rozetę, wytworzą kolejne liście, wolniej będą przechodzić przez kolejne fazy rozwojowe,

W przypadku deficytu azotu proces strzelania w pęd będzie przyspieszony, co poskutkuje szybszym zakwitaniem, co w kontekście rozwoju roślin i programowania plonu nie jest korzystne.

Na 4 tygodnie przed kwitnieniem

Jak wspomniano wcześniej kolejna zasada mówi, że druga dawka nie może być podana później niż na 4 tygodnie przed spodziewanym kwitnieniem. Przy czym należy tu zauważyć, że ma ona sens pod warunkiem, że po aplikacji takiej będą dogodne warunki dla rozpuszczenia azotu i jego przemieszczenia w strefę pobierania go przez korzenie. Jeśli po jej podaniu nie zanotujemy opadów, azot może zadziałać zbyt późno, co rodzi negatywne konsekwencje. Może to poskutkować wysoką podatnością roślin na wyleganie, przedłużeniem procesu kwitnienia, albo niekorzystnym odnowieniem roślin po większych opadach.

Termin II dawki czyli jaki?

Nie możemy się zatem trzymać sztywnych ram, bo wszystko zależy od pogody i stanu plantacji, a także warunków jakie jeszcze przed nami. Niestety jak praktyka pokazuje, są jeszcze plantacje rzepaku, w których jak dotąd niezaaplikowano wiosennego azotu. Opóźnienie takie (zbyt długi deficyt azotowy) będzie skutkować redukcją poszczególnych elementów plonu (przyspieszone kwitnienie, słaby rozwój pędów bocznych, mała liczba łuszczyn itp).

Jaką dawkę i jaki nawóz azotowy wybrać?

Jak przypominał prof. Szczepaniak jeszcze na konferencjach zimowych Farmera: Kierunek Innowacja: - Nie tylko musimy mówić o terminie nawożenia, ale także powinniśmy wziąć pod uwagę rodzaj nawozu jaki mamy na stanie.

Jego zdaniem jest już nieco za późno na stosowanie mocznika z inhibitorem w rzepaku. Dlaczego? Obecnie doglebowo możemy stosować tylko mocznik z inhibiorem ureazy, a to oznacza, że przemiany mocznika zachodzą dłużej w porównaniu do nawozu tradycyjnego. To rodzi obawę, że azot w takiej formie zastosowany teraz, by został uwolniony zbyt późno w kontekście potrzeb azotowych rzepaku.

Jaką dawkę azotu należy zastosować? To zależy jakim dysponujemy stanowiskiem i jakie oczekiwania mamy co do plonu. Dawka w tym terminie stanowi zazwyczaj 30-40% ogólnej zaplanowanej dawki N dla roślin (zdarza się, w zależności od przyjętej strategii nawożenia, że jest to nawet połowa ogólnej dawki N).