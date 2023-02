Czy będą szkody z tytułu złego przezimowania ozimin? Zasady „5W” w ocenie upraw

Przełom lutego i marca to dobry czas na wykonanie lustracji polowej ozimin; Fot. AK

Choć zima z pewnością jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa to już firmy ubezpieczeniowe dokonują pierwszych rozpoznawczych lustracji ozimin i tym samy przygotowują się do sezonu. W jakiej kondycji są oziminy i czy zmiana w programie azotanowym coś zmienia w kontekście zwiększonego ryzyka złego przezimowania? O to między innymi pytaliśmy w czasie konferencji: Kierunek Innowacja ekspertów z firmy Generali Agro.

Chcesz wziąć udział w wydarzeniu? Koniecznie zarejestruj się! To już ostatni dzwonek, aby to zrobić! Wchodzimy w okres przedwiośnia i aby rolnik mógł podejmować dalsze strategiczne decyzje związane z nawożeniem ozimin czy też zaplanowaniem zabiegów ochroniarskich musi dobrze rozpoznać kondycję roślin. Dlatego eksperci z firmy Generali Agro zalecają lustracje ozimin i zwrócenie uwagi na 5 ryzyk objętych ubezpieczeniem w ramach szkód z tytułu złego przezimowania. Czyli tzw. zasad "5W" Są to: wymarznięcie, wyprzenie, wysmalanie, wysadzanie oraz wymoknięcie. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższym artykule: Czytaj więcej Czy istnieje ryzyko złego przezimowania ozimin? Potrzeba wnikliwej lustracji ozimin Pomiędzy wykładami, w czasie konferencji w Gniewie zapytaliśmy Szymona Małaczyńskiego z Generali Agro o stan ozimin oraz porady w zakresie lustracji plantacji. Jego zdaniem oziminy póki co prezentują się bardzo dobrze a program azotanowy nic nie zmienia w kontekście oceny plantacji. - Mówimy tu o dobrej praktyki rolniczej i skutkami złego przezimowania jest po prostu zamarzanie soku komórkowego w roślinach. Nawet jeśli doszłoby do rozhartowania roślin i powrotu zimy, to cały czas odpowiedzialność spoczywa na firmie ubezpieczeniowej – mówi Szymon Małaczyński Ekspert Agro, Generali Agro. Firmowy ekspert zachęca także rolników do wykonania szczegółowych lustracji plantacji. Zaleca aby zwracać szczególną uwagę na miejsca wrażliwe na wymoknięcia i tam jego zdaniem w pierwszej kolejności mogą pojawić się ewentualne wątpliwości co do stanu roślin. Rośliny należy wykopać, a nie wyrywać. Obejrzeć należy nie tylko system korzeniowy, ale także przekroić rośliny aby zwrócić uwagę na szyjkę korzeniową w rzepaku oraz węzeł krzewienia u zbóż. W razie dalszych wątpliwości można wykonać test przezimowania. Jeśli nadal rolnik nie jest pewny swoich decyzji, zawsze może zlecić potrzebę lustracji polowej rzeczoznawcom. Firmy ubezpieczeniowe są wyspecjalizowane w takich ocenach. W niektórych przypadkach za gorszą kondycję roślin odpowiada także stan fitosanitarny plantacji. Niestety warunki pogodowe sprzyjały rozwojowi wielu chorób grzybowych. Czytaj więcej Pożółkłe zboża, żółte place na plantacjach zbóż – co może być przyczyną? Zapraszamy na ostatnią już konferencje z cyklu: Kierunek Innowacja. 22 lutego obecni jesteśmy w Sitańcu (woj. lubelskie). Czytaj więcej Konferencja Kierunek Innowacja już 22 lutego w Sitańcu. Trwa rejestracja!

