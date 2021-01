Czy mrozy uszkodziły rzepak?

Nie da się na to pytanie odpowiedzieć bez lustracji na polu. Obecnie w wielu regionach ziemia nie jest zmarznięta, stopniał śnieg a to pozwala wykonać wstępne oględziny plantacji i roślin. Wybraliśmy się w dniu wczorajszym na pole rzepaku, by sprawdzić jak to wygląda w rzeczywistości.

Tydzień temu praktycznie w całym kraju do czynienia mieliśmy ze znacznymi spadkami temperatur. Lokalnie było nawet minus 20 st.C

Zastanawialiśmy się wszyscy, czy oziminy są przygotowane odpowiednio na takie warunki. Dziś już wiemy, że pozytywne było to, że praktycznie w całym kraju spadł śnieg tworząc często pokrywę większą niż 10 cm, nie było wysmalającym bardzo silnych wiatrów, gleba na długo nie przemarzła (zakumulowała dużo ciepła) a mrozy nie trwały długo. Martwiły jednak takie sprawy jak: brak pełnego zahartowania roślin, liczne uszkodzenia korzenia wyrządzone przez śmietką kapuścianą a lokalnie przez kiłę kapusty, czasem wybujały stan roślin, tendencja do powstawania zastoisk wody (gleby z wadliwą strukturą, regiony o dużych opadach).

Okazuje się jednak, że na dobrze prowadzonych uprawach sytuacja wygląda stabilnie, choć tydzień po incydencie mrozowym to trochę za wcześnie by wykonać rzetelną ocenę i analizę. Oczywiście ocena powinna był generowana indywidualnie dla każdej plantacji, bo o stopniu przezimowania rzepaku decyduje bardzo dużo czynników.

Jeśli po polowej lustracji macie jednak wątpliwości możecie wykonać prosty test. Należy wówczas z kilku reprezentatywnych miejsc wykopać rośliny. Następnie należy je umieścić w pojemniku. Sukcesywnie dbamy o to by rośliny nie zwiędły (podlewamy je lub umieszczamy w wilgotnej glebie). Na kilka dni pozostawiamy je w ciepłym pomieszczeniu. Po około 7 dniach obserwujemy czy wznawiają wegetacje i z jakim wigorem. Jeśli nadal są jakieś wątpliwości, dla lepszej diagnostyki możemy te rośliny przekroić i sprawdzić jaki jest stan tkanek korzenia, szyjki korzeniowej oraz stożku wzrostu. Wszelkie odbarwienia tkanek będą świadczyć o tym, że tkanki są martwe i rozpoczęły się procesy gnilne.

Póki co nie dochodzą do nas sygnały by w jakimś regionie doszło do znaczących uszkodzeń. Jednak musimy mieć na uwadze to, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, a najczęściej to właśnie warunki towarzyszące na przedwiośniu najczęściej decydują o stanie plantacji. Wówczas o dalszych jej losach decyduje nie tylko kondycja roślin ale także zachowana obsada na polu.

A jaka jest Wasza ocena bieżącej sytuacji na polu? Dajcie znać w komentarzach.