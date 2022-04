Rosnąca popularność produktów ekologicznych prowadzi do poszukiwania różnych metod produkcji Fot. KM

Zasady narzucane przez Unię Europejską związane z wprowadzeniem Zielonego Ładu wymuszają zwiększenie powierzchni upraw ekologicznych do 2030 r. Czy w związku z tym możliwa jest uprawa konwencjonalnych typów roślin w systemie ekologicznym? Niewątpliwie, rzepak jest jedną z tych upraw, która w ekologii ma małe szanse na powodzenie.

Próby uprawy rzepaku ekologicznego podejmowane przez ośrodki badawcze, wskazują, że skala występowania agrofagów jest na tyle wysoka, że możliwość uprawy w tym systemie jest bardzo ograniczona.

Presja ze strony agrofagów jest tak duża, że utrudnia uprawę i ochronę rzepaku bez stosowania środków ochrony roślin.

Według badań naukowców plony rzepaku w uprawie ekologicznej są niższe nawet o 50% w stosunku do uprawy konwencjonalnej.

Rosnąca popularność i konsumpcja produktów ekologicznych prowadzi do zwiększonej ich produkcji. Zapotrzebowanie na ekologiczne oleje czy mięso prowadzi do szukania rozwiązań w systemie ich wytwarzania. Rzepak z przeznaczeniem na olej ekologiczny, musi spełniać określone wymogi. Podobnie jest ze śrutą rzepakową, którą żywione są zwierzęta gospodarskie.

W 2020 roku w naszym kraju, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, prowadziły produkcję 18 575 gospodarstwa ekologiczne. W strukturze ekologicznych użytków rolnych uprawa roślin przemysłowych to niewiele ponad 1%. Popyt rośnie wraz ze zmieniającymi się trendami żywieniowymi i świadomością kupujących, a problem ze spełnieniem tych potrzeb istnieje w samej produkcji rzepaku w tym systemie.

Walka ze szkodnikami rzepaku w uprawie ekologicznej

Jako, że rzepak atakuje wiele agrofagów, walka z nimi bez stosowania zabiegów ochronnych jest praktycznie niemożliwa. Przeprowadzano wiele badań nad skutecznością uprawy rzepaku w mieszankach z rzepikiem. Stosowanie siewów mieszanych tylko w niewielkim stopniu ograniczało liczebność szkodników rzepaku, jak na przykład pchełki. Jednak, jak podaje w swoich badaniach prof. IOR – PIB, dr hab. Kowalska Jolanta, występowanie słodyszka rzepakowego i chowaczy nie zostało ograniczone, a ich presja silnie obniżyła plony.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku porażenia chorobami. Czynnikiem biologicznym pomagającym w walce z patogenami chorobotwórczymi są zabiegi mikrobiologiczne, z zastosowaniem np. biopreparatów opartych na Trichoderma spp. i P. oligandrum. Ograniczają one występowanie chorób takich jak: sucha zgnilizna kapustnych oraz czerń krzyżowych.

Jak zwalczać chwasty w uprawie ekologicznej?

Metody ograniczenia rozwoju chwastów w uprawie ekologicznej

Ograniczenie występowania chwastów w gospodarstwach, które nie stosują herbicydów jest trudne. Warto rozważyć to już przed siewem rośliny w systemie ekologicznym. Ważną rolę odgrywa dobór odmiany. Oprócz wysokiego potencjału plonowania powinna posiadać też cechy decydujące o dużej konkurencyjności wobec chwastów (wysokość, tempo kiełkowania, stopień krzewienia). Równie cenna jest też rola właściwego płodozmianu. Różnorodny płodozmian zapobiega kompensacji chwastów. Chcąc ograniczyć zachwaszczenie w rzepaku uprawianym ekologicznie warto przykuć uwagę na nawożenie organiczne. Rośliny zasobne w składniki pokarmowe lepiej się rozkrzewiają i dają mniejszą szansę konkurencyjnym chwastom na rozrastanie się. Jednak stosując wyłącznie nawozy organiczne ciężko jest zapewnić roślinie zasobność we wszystkie niezbędne składniki potrzebne do rozwoju.

Mechaniczne zwalczanie chwastów w rzepaku

Mechaniczne zwalczanie chwastów w rzepaku należy przeprowadzić już przed jej siewem. Po przeoranym przedplonie pole należy bronować kilkukrotnie. Po zastosowaniu obornika i jego przykryciu podorywką, stosuje się orkę siewną. Następnie pole należy wyrównać agregatem. Po siewie wykonuje się bronowanie w skos rzędów (ok. 2 tygodnie od wschodów). Dobrze jest zastosować pielnik podczas rozwoju chwastów. Wiosną, na nieco osuszoną glebę, zaleca się bronowanie na skos pola, a następnie kilkukrotne opielanie (2-3 razy).

Gdzie uprawiać rzepak ekologicznie?

Dr inż. Tomasz Olbrycht z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu, Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadził badania nad występowaniem pożytecznych chrząszczy z rodziny biegaczowatych w uprawach rzepaku. Jak z nich wynika, niektóre gatunki z tej rodziny (np. Poecilus cupreus) mogą skutecznie regulować liczebność larw i poczwarek słodyszka rzepakowego, groźnego szkodnika rzepaku. Jak mówi dr. Olbrycht istnieje wiele czynników, które mogą zdecydować o powodzeniu uprawy rzepaku w systemie ekologicznym.

Duże znaczenie ma położenie takiej uprawy. Jeśli jest ona otoczona uprawami konwencjonalnymi, to istnieje możliwość liczniejszego pojawu (kompensacji) agrofagów na polu, na którym nie prowadzi się ich zwalczania metodami chemicznym. Natomiast, jeśli uprawa byłaby położona na terenie bardzo zróżnicowanym pod względem przyrodniczym, czyli w takim, gdzie występują np. liczne zadrzewienia śródpolne, lasy bądź ekstensywnie użytkowane łąki, to prawdopodobieństwo wystąpienia dużej liczby agrofagów jest mniejsze. Co się z tym wiąże? Straty spowodowane żerowaniem szkodników w takiej uprawie rzepaku mogą być mniejsze.