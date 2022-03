Czy warto uprawiać rzepak jary?

O rzepaku jarym mówi się, że uprawia się go dwa razy – pierwszy i ostatni.

Z czego takie przeświadczenie wynika i czy jest uzasadnione?

Rzepak jary należy w naszym kraju do upraw niszowych. Na pola trafia najczęściej wtedy, gdy zajmuje miejsce likwidowanego po trudnej zimie rzepaku ozimego. Z tego powodu nie sposób nie porównywać agrotechniki i potencjału plonowania obu form rzepaku.

Plon – sprawa kluczowa

Powód niewielkiej popularności rzepaku jarego w Polsce jest dość trywialny – wszystko sprowadza się do stosunkowo niskiego potencjału plonowania. Podczas gdy produktywność form ozimych regularnie się poprawia, pozwalając coraz częściej na uzyskiwanie plonu nasion sięgającego

5 t/ha, przepaść między wynikami rzepaków ozimych i jarych pogłębia się. Średni plon nasion rzepaku jarego oscyluje w granicach 2-2,5 t/ha (tabela), w sprzyjających warunkach przekraczając 3 t/ha, a w niesprzyjających spadając poniżej 2 t/ha. Warto dodać, iż w Kanadzie – kraju od lat przodującym w produkcji rzepaku – uprawiane są głównie jare formy canoli (określenie odmian o obniżonej zawartości kwasu erukowego oraz glukozynolanów w nasionach). Plony uzyskiwane przez kanadyjskich farmerów zbliżone są do tych odnotowywanych w Polsce i wynoszą zazwyczaj ok. 2,5 t/ha.

Plenność rzepaku jarego jest w dużym stopniu uwarunkowana genetyką. Szacuje się, iż jego potencjał plonowania jest „z natury” o 30-40 proc. niższy w stosunku do formy ozimej. Wysokość plonu jest również w dużym stopniu zależna od warunków środowiskowych, agrotechniki i fizjologii roślin. Rzepak jary ze względu na słabiej rozwinięty system korzeniowy wykazuje wyższe wymagania glebowe. Jest także bardziej niż forma ozima wrażliwy na suszę. Szacuje się, że w okresie swojej wegetacji, czyli mniej więcej od kwietnia do września, potrzebuje ok. 400 mm opadu, a z uwagi na termin siewu istnieje ryzyko, iż rzepak jary nie będzie mieć szansy na wykorzystanie zapasów wody z okresu jesienno-zimowego. Na niekorzyść odmian jarych wpływa również tempo ich rozwoju. Faza zielonego pąka i kwitnienia przypada zwykle na okres wysokich temperatur, które sprzyjają żerowaniu szkodników, przede wszystkim słodyszka rzepakowego. Jednocześnie wysokie temperatury w tym okresie obniżają aktywność pszczół i skracają długość fazy kwitnienia. Stres termiczny wpływa także na ograniczenie produkcji nektaru i zapachów atrakcyjnych dla owadów pożytecznych, a w konsekwencji negatywnie odbija się na niezbędnym dla uzyskania wysokiego plonu procesie zapylania.

Koło ratunkowe po trudnej zimie

Rzadko zdarza się, by rzepak jary był w polskich gospodarstwach gatunkiem uprawianym „docelowo”. Zwykle rolnicy decydują się na jego siew w ostateczności – gdy konieczny jest przesiew nierokującego rzepaku ozimego. Jest to właściwie jedyna możliwa decyzja w przypadku, gdy zastosowane w okresie jesiennym herbicydy wykluczają siew niektórych roślin jarych po zlikwidowanym rzepaku ozimym. Nie należy się jednak decydować na placowe „uzupełnianie” braków w obsadzie rzepaku ozimego formą jarą, gdyż ich tempo rozwoju różni się o ok. 4-6 tygodni, co powoduje znaczne utrudnienia w wyznaczeniu odpowiedniego terminu zbioru. By zastąpić rzepak ozimy jarym, niezbędne jest dokładne zniszczenie poprzedniej plantacji, np. poprzez płytką, bezorkową uprawę. Można rozważyć również zastosowanie herbicydu totalnego, by zminimalizować ryzyko późniejszego zachwaszczenia rzepaku jarego formą ozimą niemożliwą już wówczas do zwalczenia.

Przesiew likwidowanego rzepaku ozimego formą jarą pozwala na pewne oszczędności w zakresie nawożenia. Ponieważ rzepak jary charakteryzuje się krótszym okresem wegetacji i niższym plonowaniem, jego potrzeby pokarmowe nie są tak wygórowane, jak ozimego „krewnego”. W przypadku przesiewu można zrezygnować z nawożenia potasem i fosforem, które zostały dostarczone jesienią. Całkowita dawka azotu w zależności od zasobności gleby wynosi 60-120 kg/ha i dzielona jest zwykle na dwie porcje.

Do rzepaku jarego przylgnęła łatka gatunku bardzo wymagającego w zakresie chemicznej ochrony łanu. Rzeczywiście, w przypadku gdy forma jara wysiewana jest po wymar­zniętym rzepaku ozimym, zwiększone jest ryzyko przeniesienia agrofagów z potencjalnie skażonego już stanowiska. Plantacje rzepaku jarego są wyjątkowo narażone na atak szkodników, zwłaszcza w rejonach o wysokiej koncentracji produkcji rzepaku, gdzie insekty mogą swobodnie przemieszczać się z plantacji ozimin. Większej presji ze strony szkodników sprzyja także tempo rozwoju rzepaku jarego, o czym wspomniano wcześniej. Odmiany jare szczególnie zagrożone są żerowaniem gnatarza rzepakowca, słodyszka rzepakowego, pchełek ziemnych czy mszycy kapuścianej. Uznaje się je jednak za mniej podatne na choroby grzybowe i wymagające mniej intensywnej ochrony fungicydowej niż odmiany ozime, choć należy zwrócić uwagę na choroby podstawy łodygi. Rzepakowi jaremu w mniejszym stopniu niż ozimemu zagraża zachwaszczenie. Najbardziej konkurencyjnym wobec formy jarej chwastem jest zdecydowanie komosa biała, ale również perz właściwy, maruna bezwonna, rumian polny i rumianek pospolity.

Czy ma jakieś zalety?

Trudno oprzeć się wrażeniu, że uprawa rzepaku jarego ma więcej wad niż zalet. Nie można mu jednak odmówić wysokiej wartości przedplonowej. Rzepak jary bowiem, podobnie jak ozimy, wpływa na poprawę wartości stanowiska i przerywa płodozmiany o wysokim udziale zbóż. Skład chemiczny nasion rzepaku jarego jest korzystny – zawierają one podobną ilość tłuszczu co rzepak ozimy, jednak mniej włókna i glukozynolanów oraz więcej białka. Dzięki temu makuch oraz śruta poekstrakcyjna pochodzące z przetwórstwa nasion rzepaku jarego stanowią cenne komponenty mieszanek paszowych dla zwierząt.

Jeśli wziąć pod uwagę wysokie ceny surowca w ostatnich miesiącach oraz relatywnie niższe koszty nawożenia i ochrony fungicydowej oraz herbicydowej w porównaniu do rzepaku ozimego, to uprawa rzepaku jarego nawet przy stosunkowo niewysokich plonach może mimo wszystko okazać się opłacalna. Możliwe, że spora rzesza tych rolników, którzy nie byli w stanie zasiać rzepaku ozimego w terminie (co w 2021 r. było sporym problemem) lub zmuszeni będą do likwidacji ozimin, zdecyduje się właśnie na siew rzepaku jarego.