Październik to dobry czas aby zlustrować oziminy, ocenić ich potencjał, a także pomyśleć o formie i zakresie ubezpieczenia upraw przed zdarzeniami losowymi. Od czego warto ubezpieczyć oziminy i na jakich zasadach? O tym rozmawiamy z Andrzejem Jancem, dyrektorem sprzedaży VH Polska.

Trwa jesienny sezon ubezpieczeń upraw 2022.

W jesiennym sezonie ochroną będą mogły być objęte uprawy zbóż ozimych oraz uprawy rzepaku ozimego.

Ubezpieczenia tych upraw mogą być objęte dopłatami z budżetu państwa w wysokości 65% składki.

Do kiedy można ubezpieczyć oziminy?

Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych w jesiennym sezonie dostępne będą w przypadku firmy VH Polska do 30 listopada. Natomiast można być spokojnym o możliwości skorzystania z dofinansowania.

- W tym roku pula pieniędzy przeznaczonych na dopłaty do polis opiewa na rekordową kwotę wynoszącą 1,5 mld zł. Dlatego każdy, kto chce ubezpieczyć swoje uprawy może to zrobić bez żadnych przeszkód i skorzystać z dofinansowania – informuje Andrzej Janc z VH Polska.

Podczas rozmowy, ekspert zwracał uwagę także na warunki jakie powinna spełniać plantacja przed zawarciem umowy o ubezpieczeniu. Zachęca plantatorów do przeprowadzenia lustracji i oceny polowej.

Przypomina także, że od choć w ostatnich sezonach na szeroką skalę nie mieliśmy do czynienia ze szkodami z tytułu złego przezimowania, nie oznacza to, że możemy rezygnować z ubezpieczenia uprawy. Zmiany klimatu z jednej strony przynoszą ciepłe zimy, ale z drugiej strony niosą ze sobą duże wahania w pogodzie, a one są często bardzo groźne w skutkach dla ozimin.

Jak zaznaczał nasz rozmówca zmienne warunki w czasie zimowania upraw, a także przedwiośnia przez które najczęściej dochodzi do wymarznięć ozimin mogą powrócić w najmniej oczekiwanym momencie destabilizując naszą produkcję, a także doprowadzając do utraty dochodu.

Jeszcze większe szkody mogą poczynić zdarzenia występujące wiosną i latem, kiedy to większość nakładów na plantacje zostaje już poniesionych. Przymrozki wiosenne a tym bardziej grad czy nawalny deszcz występujący tuż przed zbiorem rzepaku może w jednej chwili zniweczyć wielomiesięczną naszą walkę o plon, a więc i o dochód.

Dlaczego warto ubezpieczyć oziminy?

Dlatego Zdaniem Andrzeja Janca tym bardziej w tych czasach niestabilnych, kiedy rynek ulega tak dużym wahaniom, a środki produkcji drożeją w tempie ekspresowym nie można pozwolić sobie na działalność rolniczą bez zabezpieczenia jej odpowiednią ochroną. Takie możliwości dają ubezpieczenia rolne

- Przede wszystkim w pierwszej kolejności zabezpieczyć trzeba nakłady, które zostały poniesione na uprawę. Można przyjąć, że tylko jesienią około 3-4 tys. złotych/ha zostało już zainwestowane w uprawę rzepaku. Należy chronić te koszty, które wzrosły w zależności od gospodarstwa od 50 czasami do 100% (zależy kto kiedy kupił nawozy). Następnie wiosną , poprzez odpowiednią ochronę zabezpieczamy realne już przychody i dochodzimy do zabezpieczenia dochodu oraz zysku z uprawy, który mam nadzieję, że się pojawi w gospodarstwie - ocenia sytuację nasz rozmówca.

W przypadku VH Polska ubezpieczenia zarówno dla rzepaku i zbóż dostępne będą w pakietach:

• grad;

• grad, ujemne skutki przezimowania;

• grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;

• grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan.