Według analityków Agencji APK-Inform, eksport soi z Ukrainy w bieżącym sezonie wyniesie 2,66 mln ton, czyli o 91 proc. więcej rok do roku.

Głównymi importerami w okresie 8 miesięcy 2022/2023 (wrzesień-kwiecień) są UE (48 proc. całości przy rocznym wzroście 3,2 razy) i Turcja (37 proc. przy rocznym wzroście 2,7 razy).

Wzrost powierzchni uprawy soi

Analitycy APK-Inform zwracają uwagę, że w bieżącym sezonie ukraińscy rolnicy zwiększają produkcję soi ze względu na wzrost powierzchni uprawy. Tym samym zbiory powinny wynieść 4 mln ton.

W przyszłym sezonie produkcja soi może wzrosnąć jeszcze bardziej. Według prognoz APK-Inform, powierzchnia zasiewów może wzrosnąć do 1,7 mln ha (+8 proc. rok do roku), a produkcja do 4,2 mln ton (+6 proc.) i być najwyższa od 4 lat.