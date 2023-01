W dłuższej perspektywie coraz więcej gruntów ornych w Europie będzie nadawać się do produkcji soi ze względu na zmiany klimatyczne; Fot. Shutterstock

W dłuższej perspektywie coraz więcej gruntów ornych w Europie będzie nadawać się do produkcji soi ze względu na zmiany klimatyczne. Pokazuje to badanie opublikowane przez Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF) w czasopiśmie Global Change Biology.

Według autorów opracowania, Unia Europejska mogłaby się w przyszłości obejść bez dużej części importu soi z Brazylii i USA. Soja jest już uprawiana na większą skalę we Włoszech, Francji i Austrii, według ZALF, w dużej mierze ze sztucznym nawadnianiem.

W ubiegłym roku z około 950 tys. hektarów w UE zebrano łącznie około 2,2 mln ton nasion soi. Według naukowców, symulacje z wykorzystaniem modeli wzrostu roślin bobowatych w ZALF pokazują, że wcześniejsze zagrożenia produkcyjne związane ze zbyt chłodną i mokrą pogodą mają tendencję do zmniejszania się, podczas gdy w szczególności susza i stres cieplny prawdopodobnie staną się poważnym zagrożeniem.

Mniejsze ryzyko strat

Ze względu na ograniczone zasoby wodne w Europie rozszerzenie nawadniania może pomóc tylko w ograniczonym stopniu, dlatego hodowla musi skupić się bardziej na odmianach soi odpornych na suszę i upały.

Ekspansja uprawy soi w regionach, które do tej pory były chłodniejsze, zwiększa możliwości rolników w zakresie bardziej zróżnicowanego płodozmianu, a tym samym zmniejsza ryzyko strat plonów związanych z pogodą i zwiększa różnorodność biologiczną – wyjaśnił Claas Nendel, szef badania.

Większy plon w cieplejszych warunkach

Jak podkreślił Nendel, pomaga to, że soja jest w stanie pobierać azot bezpośrednio z powietrza, dzięki czemu można zrezygnować z nawożenia tym składnikiem. W ten sposób można również ograniczyć negatywny wpływ nawozów na środowisko.

W cieplejszych warunkach soja daje większe plony niż było to możliwe wcześniej w Niemczech w przypadku odmian soi przystosowanych do niskich temperatur – wyjaśnił Moritz Reckling, który bada uprawę roślin bobowatych w ZALF. Zasadniczo soja potrzebuje dużo wody na początku sezonu, ale też suchej pogody do dojrzewania i zbioru.