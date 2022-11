Ujemne skutki złego przezimowania, grad, przymrozki, ogień, deszcze nawalne oraz huragan. Możliwości ochrony ozimin są bardzo szerokie. Warto ubezpieczać uprawy kompleksowo. Wówczas składka relatywnie jest mniejsza jeśli chodzi o rozpatrywanie pojedynczych ryzyk, a ochrona jaką są objęte oziminy jest zachowana przez cały okres ich wegetacji.

- Myślę, że pomimo tego że w ostatnich latach nie mieliśmy do czynienia z takim efektownym ryzykiem ujemnych skutków przeciwdziałania to znaczy nie występowały one na terenie dużego kraju, to warto o nich pamiętać i w pierwszej kolejności ubezpieczyć oziminy od ujemnych skutków złego przezimowania. Kolejne ryzyko, które w tym roku najbardziej dokuczało rolnikom to gradobicie. Także przymrozki wiosenne pokazały, że potrafią spowodować duże straty, więc pakiet tych trzech ryzyk to jest takie minimum – mówił w rozmowie Krzysztof Mrówka dyrektor, Departament Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro.