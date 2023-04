Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), światowa produkcja soi w sezonie 2022/2023 pozostaje niezmieniona miesiąc do miesiąca.

Przy ogromnych uprawach w Brazylii, które z nawiązką rekompensują spadki w innych miejscach, prognozuje się, że światowa produkcja soi w sezonie 2022/2023 wzrośnie o 4 proc. rok do roku. Podczas gdy u niektórych kluczowych konsumentów obserwuje się rekordowe wykorzystanie, to jego bilans oznacza, że wykorzystanie utrzymuje się na stałym poziomie rok do roku, na poziomie 366 mln ton. Prognozuje się też wzrost handlu do 168 mln ton ze 166 mln ton w sezonie 2021/2022.

Wzrost prognozy światowej produkcji soi w sezonie 2023/2024

Prognoza produkcji na sezon 2023/2024 została w kwietniu podwyższona o 2 mln ton do 401 mln ton, a dostępność wzrosła również dzięki wyższym zapasom początkowym – wynikającym ze zwiększonych prognoz dotyczących absorpcji i zapasów. Przewiduje się, że handel będzie nieznacznie wyższy m/m, na poziomie 174 mln ton (+3 proc.).