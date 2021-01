IGC: Mniejsza prognoza światowej produkcji soi

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), przede wszystkim na skutek obniżonych oczekiwań, co do upraw południowoamerykańskich w sezonie 2020/2021, prognoza dla światowej produkcji soi została obniżona o 6 mln ton, do 359 mln ton.

Chociaż redukcja jest częściowo równoważona wyższą ilością zapasów - związaną z niechętną sprzedażą przez argentyńskich plantatorów - konsumpcja światowa jest nadal ograniczona o 4 mln ton do 365 mln ton, co jednak oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku.

Podczas gdy światowe zapasy postrzegane, jako nieznacznie zmienione w ujęciu miesięcznym, na poziomie 45 mln ton (- 6 mln ton rok do roku), perspektywy dla zapasów głównych eksporterów zostały obniżone o 2 mln do 10 mln ton, co jest znacznym spadkiem rok do roku wynikającym ze sytuacji w USA.

Prognoza dla handlu światowego utrzymuje się na poziomie 168 mln ton, co oznacza niewielki spadek rok do roku.