IGC: Mniejsza prognoza światowej produkcji soi

Ze względu na gorsze prognozy dla USA, Argentyny i Indii, światowa produkcja soi w sezonie 2021/2022 wynieść 380 mln ton i ma być o 2 mln ton niższa miesiąc do miesiąca i o 5 proc. wyższa rok do roku.

Powiązana z mniejszą niż oczekiwano produkcją prognoza handlu soją w sezonie 2020/2021 (październik/wrzesień) jest dalej obniżona do 166 mln ton, co oznacza spadek o 3 proc. rok do roku.

Przy całkowitym spożyciu 376 mln ton nieco niższym miesiąc do miesiąca i przy +4 proc. rok do roku, zapasy wzrosły do 57 mln (+8 proc.). Chociaż prognozy dotyczące handlu są ograniczone, nadal oczekuje się jego rekordowych wolumenów.

Prognoza światowego handlu soją spadła o 3 proc. rok do roku w sezonie 2020/2021, ponieważ zmniejszona rentowność produkcji świń ograniczyła popyt z Chin, a na zakupy dokonywane przez mniejszych nabywców mają również wpływ wyższe ceny i koszty transportu.