IGC: Mniejsza prognoza światowej produkcji soi w sezonie 2019/2020

Według kwietniowej prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) światowa produkcja soi w sezonie 2219/2020 będzie mniejsza, a w sezonie 2020/2019 większa.

Jak prognozuje IGC, przy znacznie zmniejszonych zbiorach soi w USA nie do zrekompensowania przez większe uprawy w innych krajach, światowa produkcja w sezonie 2019/2020 spadnie o 7 proc. rok do roku do 338 mln ton Wraz ze wzrostem konsumpcji oczekuje się, że zapasy spadną, koncentrując się w USA. Prognozowany jest też handel na tym samym poziomie rok do roku, na poziomie 152 mln t.

W związku z zakładanym wzrostem areału w USA w sezonie 2020/2021., gdzie ceny zmieniły się na korzyść soi, globalna produkcja może wzrosnąć o 8 proc. rok do roku do 364 mln ton Niemniej jednak, z wzrost podaży r / r jest w dużej mierze pochłaniany przez zwiększoną do 363 mln konsumpcję, co powoduje, że zapasy spadną poniżej średniej do 40 mln ton. W powiązaniu z większą sprzedażą do Chin światowy handel może wzrosnąć rok do roku o 3 proc. do 157 mln ton, czyli do nowego maksimum.