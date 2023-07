Oczekiwania Międzynarodowej Rady Zbożowej dotyczące światowej podaży i popytu na soję w sezonie 2022/2023 niewiele się zmieniły od czerwca. W sezonie 2023/2024 lipcowa prognoza produkcji w lipcu została obniżona o 2 mln ton.

Sezon 2022/2023

Przy większych zbiorach w Brazylii, które z nawiązką rekompensują spadki w innych miejscach, światowa produkcja soi w sezonie 2022/2023 osiągnęła rekordowy poziom 368 mln ton (+3 proc.). Biorąc pod uwagę spadek w Argentynie, przewiduje się, że światowe spożycie spadnie o 4 mln ton rok do roku w miarę gromadzenia zapasów. Wolumen obrotu handlowego ma wzrosnąć o 8 proc. rok do roku.

Sezon 2023/2024

Prognoza globalnej produkcji w sezonie 2023/2024 została obniżona w lipcu o 2 mln ton do 400 mln ton, głównie z powodu obniżonych danych dla USA, co przekłada się na nieznacznie niższe prognozy dotyczące konsumpcji i zapasów (odpowiednio 389 mln ton i 63 mln ton), choć mają one znacznie wzrosnąć rok do roku. Częściowo odzwierciedlając perspektywy ograniczonej dostępności eksportu z USA. Również oczekiwania dotyczące handlowe zostały nieznacznie obniżone, do 170 mln ton (-2 mln ton).