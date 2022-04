IGC: światowa produkcja soi w sezonie 2021/2022 wynosząca 349 mln ton ma być nieznacznie niższa miesiąc do miesiąca i -5 proc. rok do roku: fot Shutterstock

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), odzwierciedlając spadki dla producentów na półkuli południowej, światowa produkcja soi w sezonie 2021/2022 ma być nieznacznie niższa miesiąc do miesiąca, na poziomie 349 mln ton i -5 proc. rok do roku.

Wraz z dalszym cięciem wykorzystania, perspektywy dla zapasów są lepsze, choć nadal oznaczają gwałtowny spadek rok do roku. Z dowodami na wyraźne spowolnienie eksportu brazylijskiego, przewidywany handel będzie o 4 mln ton niższy miesiąc do miesiąca, na poziomie 155 mln (-3 proc.).

W związku z oczekiwaniami na odbicie na trzech głównych rynkach prognoza światowej produkcja w sezonie 2022/2023 wzrosła o 10 proc. rok do roku do 383 mln ton, przy czym oczekuje się również wzrostu popytu i zapasów. Handel ma wzrosnąć o 7 proc. rok do roku.