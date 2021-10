IGC: Październikowa prognoza światowej produkcji soi bez zmian

Według Światowej Rady Zbożowej (IGC), październikowe korekty kompensacyjne dla kluczowych producentów pozostawiają prognozę światowej produkcji soi w sezonie 2021/2022 bez zmian miesiąc do miesiąca, ale o 14 mln ton większą rok do roku, na rekordowym poziomie 380 mln ton.

Konsumpcja ma być ogólnie stabilna w ujęciu miesięcznym, na szczytowym poziomie 376 mln ton (+4 proc. rok do roku), wraz z wyższymi wskaźnikami zużycia, perspektywa zapasów na koniec sezonu jest wyższa o 3 mln ton i wynosi 60 mln ton rok do roku, wliczając w to podniesione dane dla USA i głównych rezerw eksporterów.

Handel prognozowany jest na nieco niższym poziomie miesiąc do miesiąca, ale przy ok. 170 mln ton ma być jednak wyższy o 5 proc. rok do roku.