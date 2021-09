IGC: Potwierdzenie rekordowej prognozy światowej produkcji soi

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC), potrzymała rekordową sierpniową prognozę światowej produkcji soi na poziomie 380 mln ton.

Wśród kilku istotnych zmian w prognozach IGC dotyczących podaży i popytu na soję w sezonie 2021/2022 oczekuje się, że większe zbiory w USA i Brazylii będą stanowić podstawę rekordowej produkcji, (bez zmian miesiąc do miesiąca), na poziomie 380 mln ton (+5 proc. rok do roku), ze względu na korekty kompensujące dla Argentyny i USA.

W okresie spadku zakupów Chin światowy handel soją w sezonie 2020/2021 ma spaść (o 2 proc rok do roku). W związku z oczekiwaniami na spore zbiory u kluczowych producentów, światowa produkcja w sezonie 2021/2022 ma wzrosnąć o 5 proc. rok do roku do 380 mln ton.

Zakładając solidny wzrost popytu w Azji i obu Amerykach, globalne wykorzystanie osiąga nowy szczyt (+4 proc.), podczas gdy zapasy mogą dalej rosnąć.

Oczekuje się jednak, że zapasy głównych eksporterów pozostaną napięte, biorąc pod uwagę ograniczony potencjał wzrostu w USA przy zwiększonym popycie lokalnym i międzynarodowym. Przewiduje się, że większe dostawy do Azji będą wspierać 3 proc. ekspansję handlu.