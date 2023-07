Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) prognozuje światową produkcję soi w sezonie 2022/2023 bez zmian miesiąc do miesiąca i minimalny spadek miesiąc do miesiąca w sezonie 2023/2024.

Sezon 2022/2023

Prognoza światowej produkcji w stosunku do maja pozostaje na tym samy poziomie wynoszącym 369 mln ton. Ze względu na dalsze obniżenie ratingu dla Argentyny, oczekiwania dotyczące światowego wykorzystania soi w sezonie 2022/2023 zostały zmniejszone o 2 mln ton m/m do 362 mln (-4 mln ton).

W związku z większymi dostawami do Azji i obu Ameryk, zwłaszcza z Argentyny, przewiduje się, że handel soją znacznie wzrośnie w 2022/23 (październik/wrzesień), czyli o 12 mln ton rok do roku, przy czym Brazylia odpowiada za prawie cały wzrost.

Sezon 2023/2024

W odniesieniu do bilansu w sezonie 2023/2024 prognoza globalnej produkcji wynosi 402 mln ton i jest miesiąc do miesiąca o 1 mln ton niższa. Jednak ze względu na wyższy stan początkowy, zapasy nieznacznie wzrosną, rok do roku do 65 mln ton. Handel wykazuje niewielkie zmiany miesiąc do miesiąca na poziomie 172 mln ton (-1 mln ton).

W kontekście potencjalnego wzrostu produkcji i dostępności, globalne wykorzystanie może wzrosnąć w sezonie 2023/2024 do 389 mln ton, co obejmuje pokaźną ekspansję w obu Amerykach. Zapasy rok do roku również wzrosną, do 65 mln ton . Przewiduje się również, że handel wzrośnie o 3 proc. rok do roku osiągając nowy szczyt 172 mln ton..