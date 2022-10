IGC: prognoza światowej produkcji soi nieco mniejsza niż we wrześniu

IGC: najnowsza prognoza przewiduje światową prognozę produkcji soi w sezonie 2022/2023 na poziomie 386 mln ton; Fot.pixabay.com

Według najnowszej prognozy Międzynarodowej Rady zbożowej (IGC), przy obniżonych prognozach dla USA i Indii, które są większe niż wyższe dane dla Brazylii, światowa produkcja soi w sezonie 2022/2023 ma być nieznacznie niższa (-1 mln ton, na poziomie 386 mln ton) miesiąc do miesiąca, co jednak oznacza wzrost o 9 proc. rok do roku.

Ze względu na wzrost zapasów początkowych, całkowite dostawy przy niezmienionej konsumpcji miesiąc do miesiąca, plasują się na nieznacznie wyższym poziomie (+ 1mln ton do 54 mln ton) niż wcześniej. Światowy popyt importowy jest prognozowany na około 166 mln ton (+7 proc. rok do roku), o 1 mln ton więcej miesiąc do miesiąca. IGC przewiduje, że handel światowy wzrośnie o około 10 mln ton rok do roku, choć nadal będzie niższy o 3 mln ton od rekordu z sezonu 2019/2020.

