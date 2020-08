IGC: Prognoza większej światowej produkcji soi w sezonie 2020/2021

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) w dużej mierze przy lepszych perspektywach dla USA, prognoza dla światowej produkcji w sezonie 2020/2021 jest o 8 mln ton wyższa miesiąc do miesiąca.

Produkcja soi jest bowiem na rekordowym poziomie 373 mln ton, co oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku.

Wzrost całkowitych dostaw w ujęciu miesiąc do miesiąca w sezonie 2020/2021 skutkuje korektą w górę konsumpcji, rosnącą do nowego szczytu oraz zapasów. Przewiduje się, że handel będzie o 3 mln ton wyższy i wynosić będzie 164 mln, co oznacza marginalny wzrost rok do roku.

W związku z ciągłymi dużymi dostawami z Ameryki Południowej, głównie z Brazylii, prognoza IGC dotycząca światowego handlu soją w sezonie 2019/2020 zostaje podniesiona do szczytu wynoszącego 163 mln ton, co oznacza wzrost o 7 proc. rok do roku wynikającego głównie z większego eksportu do Chin.