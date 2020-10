IGC: Spadek we wrześniowej prognozie światowej produkcji soi

W związku z ograniczeniem upraw soi w USA, Argentynie, Indiach i Ukrainie, prognoza Światowej Rady Zbożowej (IGC), dotycząca globalnej produkcji soi sezonie 2020/2021 miesiąc do miesiąca została obniżona do 370 mln ton, ale jest wyższa rok do roku o 32 mln ton.

Chociaż oczekuje się, że dalsze ożywienie chińskiego popytu na paszę przyczyni się do rekordowego spożycia, prawdopodobnie zyska na tym wielu mniejszych konsumentów; w niektórych regionach odzwierciedla to perspektywę ograniczonej dostępności alternatywnych gatunków, zwłaszcza rzepaku i słonecznika.

Konsumpcja nieznacznie wzrosła, ​​więc zapasy na koniec sezonu są nieznacznie obniżone miesiąc do miesiąca, o 4 mln ton do 46 mln ton, nieznacznie niższe rok do roku. Częściowo odzwierciedla to wzrost z poprzedniego roku, gdy prognoza światowego popytu importowego została podniesiona o 2 mln ton, do 167 mln, nieznacznie niżej rok do roku; zgodnie z podwyższonymi oczekiwaniami handlowymi, prognoza dla eksportu z USA zostaje podniesiona do rekordowego poziomu około 60 mln ton.