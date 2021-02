IGC: Światowa prognoza produkcji soi minimalnie większa

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) podniosła prognozę światowej produkcji soi w sezonie 2020/2021 (miesiąc do miesiąca) o 1 mln ton do 360 mln ton.

Jednak w związku z większymi zbiorami w USA i Brazylii, światowa produkcja soi w sezonie 2020/2021 rośnie o 6 proc. rok do roku, do 360 mln ton, nieznacznie poniżej rekordu z sezonu 2018/2019. Biorąc pod uwagę popyt na paszę, który leży u podstaw wzrostu wykorzystania soi, szczególnie w Azji, a także niewielki wzrost spożycia oleju sojowego w sektorach spożywczym i przemysłowym, konsumpcja może wzrosnąć o 4 proc. rok do roku, osiągając nowy wysoki poziom 365 mln ton. Po wzroście w ubiegłym roku IGC prognozuje się, że handel światowy soją wyniesie 169 mln ton, czyli będzie nieznacznie niższy rok do roku.

Rada przewiduje też, że dzięki wzrostowi u kluczowych producentów, na czele z USA, światowe zbiory w sezonie 2021/2022 zwiększą się o 5 proc. rok do roku, osiągając nowy rekord.