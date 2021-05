IGC: Światowy rekord produkcji soi w sezonie 2020/2021

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), w związku z dużymi zbiorami w USA i Brazylii, światowa produkcja soi w sezonie 2020/2021 osiągnęła rekordowy poziom 361 mln ton (+ 7 proc. rok do roku).

Niemniej jednak, ze względu na mniejsze przeniesienia i rekordową konsumpcję, przewiduje się, że zapasy skurczą się drugi rok z rzędu, a zapasy w USA spadną nawet o 80 proc. Handel prawdopodobnie wzmocni się po niewielkim wzroście importu z Chin.

Przy oczekiwanych wysokich cenach, które zachęcą do większych zasiewów, przewiduje się, że światowa produkcja w sezonie 2021/2022 wzrośnie do nowego szczytu 383 mln ton. Całkowite spożycie będzie wyższe rok do roku, podczas gdy przeniesienia mogą spowodować niewielkie ożywienie, chociaż dostępność soi u kluczowych eksporterów pozostanie ograniczona. Przewiduje się, że handel będzie rekordowy.