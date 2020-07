IGC: Większa prognoza światowej produkcji soi w sezonie 2020/2021

Odzwierciedlając większy niż oczekiwano eksport z południowej półkuli, prognoza Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) na sezon 2019/2020 dla światowego handlu soją (październik / wrzesień) została podniesiona o 3 mln ton, do 158 mln ton, co oznacza wzrost rok do roku o 4 proc.

Przy znacznym spadku produkcji prowadzącym do zmniejszenia całkowitej dostępności, przewiduje się, że światowe rezerwy soi w sezonie 2019/2020 skurczą się o około jedną czwartą rok do roku do 47 mln ton, głównie w wyniku spadku udziału głównych eksporterów.

Przewiduje się, że światowa produkcja soi w sezonie 2020/2021, w dużej mierze związana z Brazylią, będzie nieznacznie wyższa miesiąc do miesiąca i osiągnie poziom 365 mln ton (339 mln ton w poprzednim sezonie), co oznacza wzrost o 8 proc rok do roku. Wzrost podaży netto przekłada się na lepsze prognozy dotyczące konsumpcji i końcowych zapasów. Globalny popyt importowy szacowany na 161 mln ton, jest nieco wyższy miesiąc do miesiąca, a jednocześnie oznacza wzrost rok do roku o 3 mln ton.

W związku ze wzrostem produkcji w USA, w połączeniu z potencjalnie lepszymi wynikami w Brazylii i Argentynie, IGC przewiduje, że światowa produkcja w sezonie 2020/2021 wzrośnie o 8 proc. rok do roku, ale przy wzroście całkowitego spożycia o 3 proc., do rekordowego poziomu, zapasy prawdopodobnie wzrosną tylko nieznacznie.

IGC, przewiduje się też, że handel osiągnie nowy rekord związany ze stabilniejszym popytem ze strony kupujących w Azji.