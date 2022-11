Podniesione szacunki dla USA i Brazylii podnoszą prognozę Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) w sezonie 2022/2023, dotyczącą światowej produkcji soi o 2 mln ton miesiąc do miesiąca, do rekordowego poziomu 388 mln ton.

Oznacza wzrost o 9 proc. rok do roku, przy czym wzrost dostaw odzwierciedla podwyższona perspektywę światowej konsumpcji. W rezultacie globalne zapasy utrzymują się na poziomie około 54 mln ton, co oznacza wyraźny wzrost rok do roku.

Prognoza IGC dla handlu została podwyższona o 1 mln ton miesiąc do miesiąca do 167 mln ton (+8 proc.) dzięki większym dostawom do Azji i mniejszych regionów importujących, przy czym eksporterzy z Ameryki Południowej mają mieć większy udział w handlu.