Majowa prognoza IGC dotycząca światowej produkcji soi w sezonie 20232/2023 wynosi 369 mln ton , a w sezonie 2023/2024 to 403 mln ton.

Prognoza rynku soi w sezonie 2022/2023

Według Światowej Rady Zbożowej (IGC), globalna produkcja soi w sezonie 2022/2023 wyniesie 364 mln ton (+4 proc.) rok do roku, ponieważ rekordowe zbiory w Brazylii z nawiązką rekompensują spadki w innych krajach.

Zgodnie z dalszym pogorszeniem perspektyw w Argentynie, prognozowane globalne zużycie soi w sezonie 2022/2023 zostało zmniejszone o 2 mln ton miesiąc do miesiąca, przy nieznacznym wzroście zapasów do 50 mln ton (+5 mln ton). Przewiduje się, że handel będzie mniej więcej stabilny miesiąc do miesiąca i o 12 mln ton wyższy rok do roku.

Prognoza dla rynku soi w sezonie 2023/2024

IGC, przy przewidywanym marginalnym spadku popytu, zapasy mają wzrosnąć. Można oczekiwać, że światowy popyt importowy silnie wzrośnie w przypadku dostaw z Argentyny i Azji. Przewiduje się, że globalna produkcja w sezonie 2023/2024 osiągnie szczyt 403 mln ton (+9 proc.), przy czym znaczna część wzrostu rok do roku będzie wynikać z wyższych plonów w Ameryce Południowej.

Wspomagana popytem na produkty sojowe ze strony sektorów paszowego, spożywczego i przemysłowego konsumpcja rośnie o 7 proc. rok do roku, podczas gdy zapasy mogą się kumulować i wzrosnąć o 4 mln ton miesiąc do miesiąca.

Przewiduje się, że handel wyniesie rekordowe 173 mln ton (+3 proc.) rok do roku.