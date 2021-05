IGC: Wyższe prognozy światowej produkcji soi

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) światowa produkcja soi w sezonie 2020/2021 powinna wynieść 362 mln ton, a w sezonie 2021/2022 – 383 mln ton.

W dużej mierze powiązana z modernizacją w Brazylii, prognoza światowej produkcji soi 2020/2021 ma wzrosnąć o 1 mln ton miesiąc do miesiąca, do 362 mln, co oznacza wzrost o 7 proc. rok do roku. Przy zasadniczo stabilnych perspektywach konsumpcji zapasy mają spaść do ​​47 mln ton (- 5 mln rok do roku). Handel ma nieznacznie wzrosnąć do 171 mln ton (+ 1 mln ton).

Prognoza globalnej produkcji soi w sezonie 2021/2022 utrzymuje się na rekordowym poziomie 383 mln ton (+ 6 proc. rok do roku), ale ze względu na większe zapasy początkowe dostawy mają być nieznacznie wyższe miesiąc do miesiąca. Wzrost podaży jest absorbowany przez podwyższoną konsumpcję, pozostawiając zapasy na niezmienionym poziomie w wysokości 50 mln ton miesiąc do miesiąca. Przewiduje się, że handel soją w sezonie 2021/2022 wyniesie 173 mln ton (+ 2 mln ton).