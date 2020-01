IGC: Wzrost prognozy światowej produkcji soi

Prognozy IGC dotyczące światowej produkcji soi na lata 2019/2020 są prognozowane na poziomie 342 mln ton, handlu 152 mln ton, a konsumpcji na 360 mln ton.

Dzięki wzrostom w Chinach i Brazylii, zrekompensowane zostały redukcje produkcji w innych krajach, a prognoza światowej produkcji soi w sezonie 2019/2020 została podniesiona o 1 mln ton do 342 mln, co wciąż oznacza jednak spadek o 5 proc. rok do roku przy znacznie mniejszych zbiorach w USA.

Oczekuje się, że zapasy gwałtownie zmniejszą się w związku ze spadkiem produkcji w USA. Uwzględniając zwiększone perspektywy importu do Chin, prognozę handlu podniesiono o 1 mln ton do 152 mln, ton rok do roku.

Światowe zapotrzebowanie na import jest nieznacznie zmienione rok do roku, potencjalnie większe dostawy na rynki w Azji, głównie do Chin, Afryki i UE, rekompensują mniejsze dostawy do innych krajów. Perspektywy sprzedaży soi przez cały sezon z USA i Brazylii będą prawdopodobnie zależeć od zakupów Chin w nadchodzących miesiącach.