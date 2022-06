IGC: wzrost prognozy światowej produkcji soi w sezonie 2022/2023

IGC: światowa produkcja soi w sezonie 202/2023 powinna wynieść 390 mln ton; Fot. Shutterstock

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC), przewiduje w tym miesiącu wzrost światowej produkcji soi w sezonie 2022/2023 do 390 mln ton, a w sezonie 2021/2022 spadek rok do roku do 351 mln ton.

Sezon 2022/2023 Na podstawie wzrostów dla Brazylii i niektórych mniejszych producentów, światowa produkcja w wzrost areału i plonów w sezonie 2022/2023 jest nieznacznie wyższa niż wcześniej i ma wzrosnąć o 11 proc. rok do roku i o 3 mln ton miesiąc do miesiąca osiągając 390 mln ton. Przy niewielkich zmianach w zaopatrzeniu w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost wartości całkowitego zużycia skutkuje zmniejszeniem oczekiwań, co do zapasów, choć wciąż znacznie wyższych rok do roku. Utrzymuje się prognoza IGC dla handlu miesiąc do miesiąca. Sezon 2021/2022 Marginalne wzrosty dla Ameryki Południowej i Indii podnoszą nieco miesiąc do miesiąca szacunki światowej produkcji soi w sezonie 2021/2022, ale wynoszące 351 mln ton. Szacuje się, że w sezonie, w którym plony są znacznie mniejsze w Ameryce Południowej, światowa produkcja soi w sezonie 2021/2022 spadła o 18 mln ton rok do roku. Biorąc pod uwagę trudniejszą sytuację podażową, oczekuje się, że konsumpcja i handel skurczą się rok do roku, podobnie jak zapasy.

